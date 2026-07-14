Zinedine Zidane cerca de ser nuevo DT de Francia tras eliminación del Mundial 2026

La eliminación de Selección de Francia en las semifinales del Mundial 2026 ante España no solo significó el fin del sueño mundialista, sino también el cierre del exitoso ciclo de Didier Deschamps al frente de 'Les Bleus'. El estratega dirigió su último partido con la selección, tal como había anunciado antes del inicio de la Copa del Mundo.

Zinedine Zidane, cerca de ser nuevo técnico de la selección de Francia

Con la salida de Deschamps, la Federación Francesa de Fútbol ya trabaja en el inicio de un nuevo proyecto con la mira puesta en el Mundial 2030. Todo apunta a que el elegido para asumir el banquillo será Zinedine Zidane, un nombre que durante años fue vinculado con la selección y que ahora estaría muy cerca de concretar su llegada.

Zinedine Zidane llegaría a la selección de Francia tras la eliminación del Mundial 2026

De acuerdo con diversos periodistas especializados, entre ellos Fabrizio Romano, el acuerdo está encaminado y únicamente restaría el anuncio oficial para confirmar a 'Zizou' como nuevo seleccionador francés. De esta manera, el campeón del mundo en 1998 iniciaría un nuevo proceso con el gran objetivo de devolver a Francia a la cima del fútbol mundial.

Durante los últimos años, Zidane fue pretendido por importantes clubes de Europa, incluyendo equipos de la Premier League y el Paris Saint-Germain. Sin embargo, el técnico francés siempre priorizó un mismo objetivo: dirigir a la selección de su país. Tras la salida de Deschamps, ese anhelo está muy cerca de hacerse realidad y todo indica que será el encargado de liderar a Francia en el camino hacia el Mundial 2030.

Clubes y logros de Zinedine Zidane como técnico

En caso de oficializarse, esta será apenas la segunda experiencia de Zidane como entrenador profesional. Hasta ahora, toda su carrera en los banquillos se desarrolló en el Real Madrid, donde construyó una etapa histórica al conquistar tres Ligas de Campeones de la UEFA consecutivas, además de títulos de LaLiga, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.