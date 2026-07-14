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Francia vs España por Mundial 2026
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Link para ver GRATIS Francia vs España EN VIVO ONLINE hoy por semifinal del Mundial 2026

LINK GRATIS del partido de Francia vs España EN VIVO ONLINE por semifinal del Mundial 2026 HOY.

Diego Medina
Francia

Francia

España

Francia y España jugarán por la semifinal del Mundial 2026.
Francia y España jugarán por la semifinal del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.

MOMENTOS DESTACADOS

09:15

¿Dónde ver Francia vs España por el Mundial 2026?

El partido será transmitido por América y América TVGO en todo el Perú. Además, puedes verlo en otro países de Sudamérica en DSports y DGO.

07:33

¿A qué hora juega Francia vs España?

El duelo entre Francia vs España se juega a partir de las 14:00 horas peruana, 16:00 de Argentina y 21:00 horario español.

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Ver aquí el partido de Francia vs. España EN VIVO por internet | Se ven las caras HOY por la semifinal del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. Este compromiso no solo será transmitido ONLINE GRATIS por DGO, Disney Plus y Paramount+, sino también por los siguientes canales: América TV y DSports.

Francia vs España EN VIVO por semifinal del Mundial 2026.

PUEDES VER: Francia vs. España EN VIVO por semifinal del Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y alineación

Francia vs España EN VIVO y EN DIRECTO por Mundial 2026: transmisión del partido

11:44
14/7/2026

Kylian Mbappé quiere ser el goleador del Mundial

Kylian Mbappé ha marcado ocho tantos en seis partidos del Mundial y es el máximo goleador del certamen, junto a Lionel Messi.

Kylian Mbappé

11:41
14/7/2026

Francia vs España: único antecedente mundialista

El único antecedente mundialista fue por octavos de Alemania 2006. Se impuso Francia por 3-1 a España.

Francia vs España

10:53
14/7/2026

Campaña de España en el Mundial 2026

  • España 2-1 Bélgica | Mundial 2026 (cuartos)
  • Portugal 0-1 España | Mundial 2026 (octavos)
  • España 3-0 Austria | Mundial 2026 (16avos)
  • Uruguay 0-1 España | Mundial 2026 (grupos)
  • España 4-0 Arabia Saudita | Mundial 2026 (grupos)
  • España 0-0 Cabo Verde | Mundial 2026 (grupos)
10:50
14/7/2026

Campaña de Francia en el Mundial 2026

  • Francia 2-0 Marruecos | Mundial 2026 (cuartos)
  • Paraguay 0-1 Francia | Mundial 2026 (octavos)
  • Francia 3-0 Suecia | Mundial 2026 (16avos)
  • Noruega 1-4 Francia | Mundial 2026 (grupos)
  • Francia 3-0 Irak | Mundial 2026 (grupos)
  • Francia 3-1 Senegal | Mundial 2026 (grupos)
10:04
14/7/2026

Francia vs España: saldo de enfrentamientos

Ambas selecciones se han enfrentado en 38 partidos. España suma 18 victorias, Francia ganó 13 encuentros y se registraron siete empates.

10:01
14/7/2026

Francia vs España: árbitros

  • Árbitro principal: Ivan Barton (SLV)
  • Asistente 1: David Morán (SLV)
  • Asistente 2: Antonio Pupiro (NIC)
  • Cuarto árbitro: Gleen Nyberg (SUE)
  • Quinto árbitro: Mohbod Beigi (SUE)
  • VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
  • AVAR: Dennis Higler (NED)
  • SVAR: Guillermo Pacheco (MEX)
09:15
14/7/2026

¿Dónde ver Francia vs España por el Mundial 2026?

El partido será transmitido por América y América TVGO en todo el Perú. Además, puedes verlo en otro países de Sudamérica en DSports y DGO.

09:12
14/7/2026

Francia vs España: estadio

El partido entre Francia vs España se juega el Estadio Dallas, cuyo nombre oficial es AT&T Stadium, recinto que tiene capacidad para 80,000 espectadores.

08:21
14/7/2026

Once probable de España

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

08:18
14/7/2026

Posible alineación de Francia

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

07:33
14/7/2026

¿A qué hora juega Francia vs España?

El duelo entre Francia vs España se juega a partir de las 14:00 horas peruana, 16:00 de Argentina y 21:00 horario español.

07:30
14/7/2026

Bienvenidos a la transmisión del partido

Francia se enfrenta a España por la semifinal del Mundial 2026 en Dallas. Sigue toda la antesala y el minuto a minuto en Libero.pe.

Francia vs España

Alineaciones de Francia vs. España

Conoce las formaciones que alistan las escuadras de Francia y España en busca de la clasificación a la final del Mundial 2026:

Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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