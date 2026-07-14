Link para ver GRATIS Francia vs España EN VIVO ONLINE hoy por semifinal del Mundial 2026

Ver aquí el partido de Francia vs. España EN VIVO por internet | Se ven las caras HOY por la semifinal del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. Este compromiso no solo será transmitido ONLINE GRATIS por DGO, Disney Plus y Paramount+, sino también por los siguientes canales: América TV y DSports.

Francia vs España EN VIVO y EN DIRECTO por Mundial 2026: transmisión del partido 11:44 Kylian Mbappé quiere ser el goleador del Mundial Kylian Mbappé ha marcado ocho tantos en seis partidos del Mundial y es el máximo goleador del certamen, junto a Lionel Messi. 11:41 Francia vs España: único antecedente mundialista El único antecedente mundialista fue por octavos de Alemania 2006. Se impuso Francia por 3-1 a España. 10:53 Campaña de España en el Mundial 2026 España 2-1 Bélgica | Mundial 2026 (cuartos)

Portugal 0-1 España | Mundial 2026 (octavos)

España 3-0 Austria | Mundial 2026 (16avos)

Uruguay 0-1 España | Mundial 2026 (grupos)

España 4-0 Arabia Saudita | Mundial 2026 (grupos)

España 0-0 Cabo Verde | Mundial 2026 (grupos) 10:50 Campaña de Francia en el Mundial 2026 Francia 2-0 Marruecos | Mundial 2026 (cuartos)

Paraguay 0-1 Francia | Mundial 2026 (octavos)

Francia 3-0 Suecia | Mundial 2026 (16avos)

Noruega 1-4 Francia | Mundial 2026 (grupos)

Francia 3-0 Irak | Mundial 2026 (grupos)

Francia 3-1 Senegal | Mundial 2026 (grupos) 10:04 Francia vs España: saldo de enfrentamientos Ambas selecciones se han enfrentado en 38 partidos. España suma 18 victorias, Francia ganó 13 encuentros y se registraron siete empates. 10:01 Francia vs España: árbitros Árbitro principal: Ivan Barton (SLV)

Asistente 1: David Morán (SLV)

Asistente 2: Antonio Pupiro (NIC)

Cuarto árbitro: Gleen Nyberg (SUE)

Quinto árbitro: Mohbod Beigi (SUE)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

AVAR: Dennis Higler (NED)

SVAR: Guillermo Pacheco (MEX) 09:15 ¿Dónde ver Francia vs España por el Mundial 2026? El partido será transmitido por América y América TVGO en todo el Perú. Además, puedes verlo en otro países de Sudamérica en DSports y DGO. 09:12 Francia vs España: estadio El partido entre Francia vs España se juega el Estadio Dallas, cuyo nombre oficial es AT&T Stadium, recinto que tiene capacidad para 80,000 espectadores. 08:21 Once probable de España Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. 08:18 Posible alineación de Francia Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. 07:33 ¿A qué hora juega Francia vs España? El duelo entre Francia vs España se juega a partir de las 14:00 horas peruana, 16:00 de Argentina y 21:00 horario español. 07:30 Bienvenidos a la transmisión del partido Francia se enfrenta a España por la semifinal del Mundial 2026 en Dallas. Sigue toda la antesala y el minuto a minuto en Libero.pe.

Alineaciones de Francia vs. España

Conoce las formaciones que alistan las escuadras de Francia y España en busca de la clasificación a la final del Mundial 2026:

Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.