Link para ver GRATIS Francia vs España EN VIVO ONLINE hoy por semifinal del Mundial 2026
LINK GRATIS del partido de Francia vs España EN VIVO ONLINE por semifinal del Mundial 2026 HOY.
Francia
España
MOMENTOS DESTACADOS
¿Dónde ver Francia vs España por el Mundial 2026?
El partido será transmitido por América y América TVGO en todo el Perú. Además, puedes verlo en otro países de Sudamérica en DSports y DGO.
¿A qué hora juega Francia vs España?
El duelo entre Francia vs España se juega a partir de las 14:00 horas peruana, 16:00 de Argentina y 21:00 horario español.
Ver aquí el partido de Francia vs. España EN VIVO por internet | Se ven las caras HOY por la semifinal del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. Este compromiso no solo será transmitido ONLINE GRATIS por DGO, Disney Plus y Paramount+, sino también por los siguientes canales: América TV y DSports.
PUEDES VER: Francia vs. España EN VIVO por semifinal del Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y alineación
Francia vs España EN VIVO y EN DIRECTO por Mundial 2026: transmisión del partido
Kylian Mbappé quiere ser el goleador del Mundial
Kylian Mbappé ha marcado ocho tantos en seis partidos del Mundial y es el máximo goleador del certamen, junto a Lionel Messi.
Francia vs España: único antecedente mundialista
El único antecedente mundialista fue por octavos de Alemania 2006. Se impuso Francia por 3-1 a España.
Campaña de España en el Mundial 2026
- España 2-1 Bélgica | Mundial 2026 (cuartos)
- Portugal 0-1 España | Mundial 2026 (octavos)
- España 3-0 Austria | Mundial 2026 (16avos)
- Uruguay 0-1 España | Mundial 2026 (grupos)
- España 4-0 Arabia Saudita | Mundial 2026 (grupos)
- España 0-0 Cabo Verde | Mundial 2026 (grupos)
Campaña de Francia en el Mundial 2026
- Francia 2-0 Marruecos | Mundial 2026 (cuartos)
- Paraguay 0-1 Francia | Mundial 2026 (octavos)
- Francia 3-0 Suecia | Mundial 2026 (16avos)
- Noruega 1-4 Francia | Mundial 2026 (grupos)
- Francia 3-0 Irak | Mundial 2026 (grupos)
- Francia 3-1 Senegal | Mundial 2026 (grupos)
Francia vs España: saldo de enfrentamientos
Ambas selecciones se han enfrentado en 38 partidos. España suma 18 victorias, Francia ganó 13 encuentros y se registraron siete empates.
Francia vs España: árbitros
- Árbitro principal: Ivan Barton (SLV)
- Asistente 1: David Morán (SLV)
- Asistente 2: Antonio Pupiro (NIC)
- Cuarto árbitro: Gleen Nyberg (SUE)
- Quinto árbitro: Mohbod Beigi (SUE)
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
- AVAR: Dennis Higler (NED)
- SVAR: Guillermo Pacheco (MEX)
¿Dónde ver Francia vs España por el Mundial 2026?
El partido será transmitido por América y América TVGO en todo el Perú. Además, puedes verlo en otro países de Sudamérica en DSports y DGO.
Francia vs España: estadio
El partido entre Francia vs España se juega el Estadio Dallas, cuyo nombre oficial es AT&T Stadium, recinto que tiene capacidad para 80,000 espectadores.
Once probable de España
Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
Posible alineación de Francia
Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.
¿A qué hora juega Francia vs España?
El duelo entre Francia vs España se juega a partir de las 14:00 horas peruana, 16:00 de Argentina y 21:00 horario español.
Bienvenidos a la transmisión del partido
Francia se enfrenta a España por la semifinal del Mundial 2026 en Dallas. Sigue toda la antesala y el minuto a minuto en Libero.pe.
Alineaciones de Francia vs. España
Conoce las formaciones que alistan las escuadras de Francia y España en busca de la clasificación a la final del Mundial 2026:
Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.
España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
¡Vamos al Circo!
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