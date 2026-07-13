Francia vs. España EN VIVO por semifinal del Mundial 2026: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Momento de un partidazo entre Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. Todo se llevará a cabo el martes 14 de julio a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de Madrid) con la transmisión en señal abierta de América TV, así como en DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+. Grandes figuras se harán presente como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Francia y España protagonizarán una de las semifinales más atractivas del Mundial 2026, en un duelo entre dos selecciones que llegan en un gran momento. Los franceses alcanzaron esta instancia tras eliminar a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0), y destacaron por su solidez defensiva y la contundencia de su ataque. Didier Deschamps contará con la base de su equipo titular, liderado por Kylian Mbappé, acompañado por Ousmane Dembélé y el equilibrio que aportan William Saliba y Mike Maignan. La principal misión de Francia será volver a disputar una final mundialista.

España, por su parte, dejó en el camino a Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1), consolidando un estilo basado en la posesión, la presión alta y el talento de una nueva generación. Luis de la Fuente no presenta bajas importantes y confía en figuras como Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Mikel Merino para marcar diferencias. Se espera un partido muy equilibrado, en el que la potencia física y el contragolpe francés chocarán con el juego colectivo y la circulación de balón de La Roja, en busca de un lugar en la gran final.

Aunque Francia parte con un ligero favoritismo por su experiencia en instancias decisivas y el desequilibrio que aporta Kylian Mbappé, España ha demostrado durante todo el Mundial que cuenta con un juego colectivo capaz de competir contra cualquier rival. Se prevé un encuentro muy parejo, con pequeños detalles que podrían definir al primer finalista, por lo que cualquier pronóstico permanece abierto.

Francia y España se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026 el 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

¿Cuándo juega Francia vs España por semifinal del Mundial 2026?

El partido entre Francia vs España por la semifinal del Mundial 2026 se llevará a cabo el martes 14 de julio en el Estadio Dallas. Ambas escuadras están entre las mejores del planeta y darán todo de sí en busca de la clasificación a la gran final.

¿A qué hora juega Francia vs España?

Este choque entre franceses y españoles se llevará a cabo a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de Madrid). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 15.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 16.00 horas

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Francia vs España EN VIVO?

La transmisión del partido entre Francia vs España por la semifinal del Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano. Asimismo, tienes la opción del servicio de pago en DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Francia vs España

Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat y Movistar Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Argentina: Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Paraguay: GEN.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Francia vs España se enfrentarán por la semifinal del Mundial 2026.

Posibles alineaciones de Francia vs España

Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Árbitros de Francia vs España por semifinal del Mundial 2026

Árbitro principal: Ivan Barton (SLV)

Asistente 1: David Morán (SLV)

Asistente 2: Antonio Pupiro (NIC)

Cuarto árbitro: Gleen Nyberg (SUE)

Quinto árbitro: Mohbod Beigi (SUE)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

AVAR: Dennis Higler (NED)

SVAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Árbitro del Francia vs España por semifinal del Mundial 2026.

Francia vs España: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Francia se perfila ligeramente como favorita para llevarse la victoria ante España en esta llave de semifinal del Mundial 2026. Dicho esto, te detallamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS FRANCIA EMPATE ESPAÑA Betsson 2.42 3.25 3.25 Betano 2.45 3.20 3.30 Bet365 2.35 3.25 3.20 1XBet 2.44 3.29 3.33 Doradobet 2.40 3.24 3.28

Francia vs España: últimos 5 resultados e historial