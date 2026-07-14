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¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026? Horarios y canales

Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Diego Medina
Conoce cuándo se jugará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.
Conoce cuándo se jugará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Poco a poco se van definiendo los cruces definitivos para conocer al nuevo campeón del mundo. Sin embargo, otro cotejo que no queda de lado es el del tercer puesto, al que pueden acceder las selecciones de Francia, España, Inglaterra o Argentina. Todo dependerá de cómo queden los duelos de semifinales para definir las llaves finales.

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¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio. Aún no se conoce al 100% a los rivales, pero uno de ellos será Francia o España, que abrirán las semifinales del Mundial 2026. Asimismo, avanzará el perdedor del choque entre Inglaterra y Argentina.

¿A qué hora es el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El choque por el tercer puesto del Mundial 2026 comienza a las 4.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. GMT). Asimismo, estos son los horarios en distintos países:

  • México: 3.00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 4.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 5.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 6.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.
Francia vs España

Cuatro selecciones en la recta final por el título del Mundial 2026. Foto: FIFA.

¿Dónde ver el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

La transmisión del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 será por la señal exclusiva de DSports. Asimismo, tienes la opción de verlo vía streaming en los aplicativos de DGO y Paramount+.

¿Quién fue la última selección que quedó en el tercer puesto del Mundial?

Ocurrió en la edición de Qatar 2022, en la que el choque por el tercer puesto fue favorable para Croacia tras vencer a Marruecos. El elenco europeo consiguió la medalla de bronce al imponerse 2-1 con goles de Gvardiol y Mislav Orsic.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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