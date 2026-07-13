Las polémicas de Ismail Elfath, árbitro que dirigirá el Argentina vs Inglaterra

La FIFA confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en la semifinal entre Argentina e Inglaterra, programada para este miércoles 15 de julio en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. La designación no pasó desapercibida, ya que el colegiado llega al compromiso tras protagonizar varias decisiones discutidas a lo largo del Mundial 2026.

Las polémicas decisiones de Ismail Elfath, árbitro que dirigirá el Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

Elfath es internacional FIFA desde 2016 y se encargará de su cuarto partido en el actual Mundial. Aun así, sus actuaciones anteriores despertaron críticas por varias decisiones que provocaron polémica entre jugadores, entrenadores y aficionados.

Uno de los partidos más cuestionados fue el de España vs. Uruguay por la última fecha del Grupo H. En aquel compromiso, que terminó con triunfo español por 1-0 y la eliminación del conjunto de Marcelo Bielsa, el árbitro fue cuestionado por permitir un juego excesivamente físico. Durante ese encuentro, resultaron lesionados Nico Williams y Yeremy Pino. Además, se vivió un momento de tensión cuando Agustín Cannobio estuvo cerca de encararlo tras recibir una tarjeta roja.

Ismail Elfath es el árbitro que dirigirá el Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

Su actuación más reciente también dejó dudas. En los octavos de final entre Brasil y Noruega sancionó dos penales a favor de la Canarinha, aunque el primero de ellos fue ampliamente debatido. A pesar de que el defensor Kristoffer Ajer tocó primero el balón antes del contacto con Matheus Cunha, y de la revisión del VAR, Elfath mantuvo su decisión de señalar la pena máxima, que posteriormente fue desperdiciada por Bruno Guimarães. Con este antecedente, todas las miradas estarán puestas sobre el juez estadounidense en un partido de alta tensión.

Argentina vs Inglaterra: Día, hora y canal del partido por el Mundial 2026

Argentina e Inglaterra disputarán este miércoles 15 de julio, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), el pase a la gran final del Mundial 2026, en uno de los duelos más atractivos del torneo. En Perú, el encuentro se transmitirá por América Televisión, mientras que para toda Latinoamérica estará disponible a través de DSports.