Erling Haaland, figura de Noruega, reveló a su favorito para ser campeón del Mundial 2026

La presencia de Erling Haaland en el Mundial 2026 concluyó después de que Noruega cayera por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final. Aun así, antes de dejar Norteamérica, el delantero del Manchester City hizo una revelación llamativa sobre el país que le gustaría ver alzando el trofeo: estamos hablando de la selección de Inglaterra.

Erling Haaland, delantero de Noruega, eligió a su favorito para ser campeón del Mundial 2026

Pese a la eliminación, Haaland se mostró satisfecho con el desempeño de su país en la Copa del Mundo y subrayó el impacto que tuvo la campaña noruega a nivel internacional. Además, cerró el torneo con siete anotaciones y se ubicó entre los máximos artilleros de la competición.

"Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve", declaró.

Erling Haaland eligió a Inglaterra como su selección favorita a salir campeón del Mundial 2026

Al ser consultado sobre cuál es su favorito para conquistar el Mundial 2026, el delantero de la selección de Noruega sorprendió al inclinarse por Inglaterra, equipo que sigue en carrera y enfrentará a Argentina en las semifinales.

"Por supuesto que quiero que gane Inglaterra; de hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y una camiseta bonita", confesó.

La elección de Erling Haaland tiene una explicación especial. Aunque representa a Noruega, el atacante nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, cuando su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en el club de esa ciudad.

Erling Haaland elogió a Jude Bellingham, figura de la selección de Inglaterra

Además, Haaland aprovechó la ocasión para elogiar a su antiguo compañero en el Borussia Dortmund, Jude Bellingham, al que salió en defensa ante las críticas.

"Es un tipo genial, nos divertimos muchísimo juntos. No me sorprende que haya marcado dos goles; lo único es que a veces recibe demasiadas críticas porque dicen que no marca suficientes goles o lo que sea. Creo que no se lo merece", concluyó.