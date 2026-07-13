¿A qué hora juega Francia vs España por el Mundial 2026? Horario del partido

Francia y España miden fuerzas en la primera semifinal del Mundial 2026. Este duelo se disputará en el estadio Dallas y enfrenta a dos de los equipos más poderosos de Europa. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro, que promete emoción de principio a fin.

¿Cuándo juega Francia vs España?

Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio de 2026 por la semifinal del Mundial. Juegan en el AT&T Stadium (Arlington), nombrado oficialmente Estadio Dallas por la FIFA.

¿A qué hora juega Francia vs España?

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas

México: 13.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

Francia vs España: previa del partido

Se viene una verdadera final anticipada en este Mundial 2026. Francia y España se vuelven a cruzar en el escenario más imponente del planeta. Esta vez se disputan un boleto directo al choque por el título en Nueva Jersey. El duelo enfrenta a dos de los mejores seleccionados del torneo: la potencia ofensiva y la pegada letal de les Bleus, ante el fútbol fluido, el control de juego y la solidez defensiva que viene exhibiendo la Roja.

Francia se enfrentan por el Mundial 2026

Las miradas estarán centradas en el esperado mano a mano entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos atacantes capaces de cambiar la historia en una sola jugada. Francia presume una delantera desequilibrante, apoyada en la velocidad de Ousmane Dembélé, mientras que el equipo de Luis de la Fuente cuenta con la eficacia de recambios como Mikel Merino y la seguridad de Unai Simón bajo los tres palos.

La rivalidad suma un capítulo de alto voltaje y cuentas pendientes. Aunque los españoles salieron victoriosos en los cruces directos de la Eurocopa y la Liga de Naciones, los franceses se respaldan en la jerarquía de su plantel y en el recuerdo de su único cruce previo en Copas del Mundo. Con dos filosofías bien definidas y figuras de primer nivel, todo está dado para un choque inolvidable.

Recordemos que último enfrentamiento entre estas dos selecciones fue en las semifinales de la Liga de Naciones 2025, cuando España se impuso 5-4, en un partido que fue un auténtico festival de goles.