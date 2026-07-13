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¿Dónde ver Francia vs España por la semifinal del Mundial 2026? Canal de partido

Conoce dónde ver y qué canales transmitirán el partido entre las selecciones de Francia y España por la semifinal del Mundial 2026.

Luis Blancas
Dónde ver y los canales del Francia vs España por el Mundial 20266
Dónde ver y los canales del Francia vs España por el Mundial 20266 | Composición: Líbero
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La selección de España y la de Francia se medirán el martes 14 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en la semifinal del Mundial 2026, en el AT&T Stadium, de Arlington, Estados Unidos, también llamado Estadio Dallas. Repasa dónde ver y en qué canal transmitirán este emocionante encuentro para no perderte un duelo que se perfila intenso de principio a fin.

Francia se enfrenta a España por las semifinales del Mundial 2026

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Francia vs España por el Mundial 2026? Horario del partido

¿Dónde ver partido de España vs Francia?

La cobertura del partido entre España y Francia, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, EN VIVO estará a cargo de América TV, señal de acceso abierto y gratuito en todo el Perú. A su vez, DirecTV Sports emitirá el encuentro para el resto de Sudamérica. Para seguir el enfrentamiento EN DIRECTO ONLINE, la señal también estará disponible en streaming a través de DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Francia vs España se enfrentarán por la semifinal del Mundial 2026

Francia vs España se enfrentarán por la semifinal del Mundial 2026

España vs. Francia por Mundial 2026: canales de transmisión

Repasa los distintos canales de transmisión del encuentro entre la selección española y la francesa por la Copa del Mundo 2026 en los diferentes países del mundo:

  • Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat y Movistar Plus.
  • Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Argentina: Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil: Disney Plus y CazéTV.
  • Paraguay: GEN.
  • Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
  • Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.
  • Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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