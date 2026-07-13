¿Dónde ver Francia vs España por la semifinal del Mundial 2026? Canal de partido

La selección de España y la de Francia se medirán el martes 14 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en la semifinal del Mundial 2026, en el AT&T Stadium, de Arlington, Estados Unidos, también llamado Estadio Dallas. Repasa dónde ver y en qué canal transmitirán este emocionante encuentro para no perderte un duelo que se perfila intenso de principio a fin.

¿Dónde ver partido de España vs Francia?

La cobertura del partido entre España y Francia, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, EN VIVO estará a cargo de América TV, señal de acceso abierto y gratuito en todo el Perú. A su vez, DirecTV Sports emitirá el encuentro para el resto de Sudamérica. Para seguir el enfrentamiento EN DIRECTO ONLINE, la señal también estará disponible en streaming a través de DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Francia vs España se enfrentarán por la semifinal del Mundial 2026

España vs. Francia por Mundial 2026: canales de transmisión

Repasa los distintos canales de transmisión del encuentro entre la selección española y la francesa por la Copa del Mundo 2026 en los diferentes países del mundo: