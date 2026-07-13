Alineaciones Francia vs España: formaciones del partido por las semifinales del Mundial 2026

No te pierdas el partidazo entre las selecciones de Francia vs. España por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este martes 14 de julio. Por ello, te brindamos las alineaciones que utilizarán Didier Deschamps y Luis de la Fuente para conseguir el boleto a la gran final del campeonato internacional más prestigioso del fútbol.

Posible alineación de Francia

Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé.

Francia saldrá con todo su arsenal, comandado por Kylian Mbappé.

Posible alineación de España

Posible alineación de España (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

España saldrá con Lamine Yamal como su estrella.

¿A qué hora juega Francia vs. España?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

México y Costa Rica: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs. España?

La transmisión del partido entre Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026 estará a cargo de DirecTV para toda Latinoamérica, mientras que en Perú podrá verse a señal abierta gracias a América TV. Además, cuentas con la opción de disfrutar del compromiso totalmente online vía DGO o América TVGO si cuentas con una suscripción a dichas plataformas de streaming.