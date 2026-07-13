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Semifinales del Mundial 2026: programación, partidos, horarios y canal confirmado de los cruces

¡Toma nota, futbolero! A continuación, podrás repasar la programación oficial de las semifinales del Mundial 2026.

Gary Huaman
Repasa la programación de las semifinales del Mundial 2026.
Repasa la programación de las semifinales del Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
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Entramos en la recta final del Mundial 2026. Luego de semanas intensas con más de 90 encuentros, acabamos de entrar a las semifinales de esta competencia. Instancia a la que clasificaron las selecciones de Francia, España, Argentina y Inglaterra, países que se encuentran en los primeros cuatro lugares del ranking FIFA y que ya saben lo que es levantar este preciado trofeo.

Lamine Yamal habló en conferencia de prensa previo al partido ante Francia.

PUEDES VER: Lamine Yamal lanzó fuerte advertencia a Francia para las semifinales del Mundial: "Va a ser un día especial"

En la siguiente nota podrás revisar la programación de los duelos entre Francia vs España e Inglaterra vs Argentina, así como las sedes, el horario y los canales de transmisión.

Programación de las semifinales del Mundial 2026

FechaHoraPartidoEstadioCanal
Martes 142.00 p. m.Francia vs EspañaDallas StadiumAmérica TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+, DAZN y Disney+
Miércoles 152.00 p. m.Inglaterra vs FranciaMercedes-Bemz StadiumAmérica TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+, DAZN y Disney+

¿Cuándo será la gran final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 está pactada para este domingo 19 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el MetLife Stadium de Nueva York.

¿Cuándo se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026?

El partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 está pactado para este sábado 18 de julio a las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Dónde ver los encuentros de las semifinales del Mundial 2026?

La señal de los partidos del Mundial 2026 estará a cargo de DIRECTV Sports en toda Latinoamérica, aunque en Perú algunos encuentros también se emitirán por América TV. Además, podrás seguirlos EN VIVO ONLINE mediante DGO o Paramount+ si dispones de una suscripción activa a alguna de estas plataformas de streaming.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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