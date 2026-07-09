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Llaves de semifinales del Mundial 2026: cruces, horarios, estadios y canal confirmado de duelos

¡Se vienen tremendos encuentros! Conoce acá cómo quedaron las llaves confirmadas de las semifinales del Mundial 2026.

Gary Huaman
Las semifinales del Mundial 2026 se llevarán a cabo en dos días.
Las semifinales del Mundial 2026 se llevarán a cabo en dos días. | Foto: Líbero
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El Mundial 2026 entró en su última fase. Luego de varias semanas de fútbol y encuentros llenos de emoción, nos acercamos al final de la competición más grande. En esta nota podrás revisar cómo será la programación oficial de las semifinales de este torneo, cuyas llaves se jugarán únicamente en Estados Unidos.

Conoce los canales que transmitirán los cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 transmitirán América TV y DSports?

Programación de las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

  • Ganador de Francia/Marruecos vs. ganador de España/Bélgica
  • Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)
  • Estadio: Dallas Stadium (AT&T Stadium) — Arlington, Texas

Miércoles 15 de julio

  • Ganador de Noruega/Inglaterra vs. ganador de Argentina/Suiza
  • Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)
  • Estadio: Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) — Atlanta, Georgia
Mundial 2026

Cruces de las semifinales del Mundial 2026.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

La transmisión de los partidos del Mundial 2026 estará a cargo de DirecTV para toda Latinoamérica, aunque en Perú algunos encuentros también podrán verse en América TV. Asimismo, tienes la opción de seguirlos online a través de DGO o Paramount+, si cuentas con una suscripción a alguna de esas plataformas de streaming.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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