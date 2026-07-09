Llaves de semifinales del Mundial 2026: cruces, horarios, estadios y canal confirmado de duelos

El Mundial 2026 entró en su última fase. Luego de varias semanas de fútbol y encuentros llenos de emoción, nos acercamos al final de la competición más grande. En esta nota podrás revisar cómo será la programación oficial de las semifinales de este torneo, cuyas llaves se jugarán únicamente en Estados Unidos.

Programación de las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Ganador de Francia/Marruecos vs. ganador de España/Bélgica

Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)

Estadio: Dallas Stadium (AT&T Stadium) — Arlington, Texas

Miércoles 15 de julio

Ganador de Noruega/Inglaterra vs. ganador de Argentina/Suiza

Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)

Estadio: Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) — Atlanta, Georgia

Cruces de las semifinales del Mundial 2026.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

La transmisión de los partidos del Mundial 2026 estará a cargo de DirecTV para toda Latinoamérica, aunque en Perú algunos encuentros también podrán verse en América TV. Asimismo, tienes la opción de seguirlos online a través de DGO o Paramount+, si cuentas con una suscripción a alguna de esas plataformas de streaming.