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Llaves de cuartos de final del Mundial 2026: cruces confirmados, horarios y canal
Revisa las llaves confirmadas de los cuartos de final del Mundial 2026, con el horario y canal de transmisión oficial de cada partido.
El Mundial 2026 está cada vez más emocionante y pronto comenzarán los cuartos de final por todo lo alto. A continuación, te contamos todos los cruces confirmados, con la programación, horarios y canales oficiales para que no te pierdas ni un solo partido de la Copa del Mundo de la FIFA.
PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados, partidos y programación
Vale precisar que, a partir de esta instancia, todos los encuentros del torneo se llevarán a cabo únicamente en Estados Unidos. Es decir, ya no habrá ni un solo compromiso en Canadá y México, como se habían disputado hasta los octavos de final de la competición.
Programación de los cuartos de final del Mundial 2026
JUEVES 9 DE JULIO
- Paraguay/Francia vs. Marruecos (Gillette Stadium, Boston) - 3.00 p. m.
VIERNES 10 DE JULIO
- Portugal/España vs. Estados Unidos/Bélgica (SoFi Stadium, Los Ángeles) - 2.00 p. m.
SÁBADO 11 DE JULIO
- Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra (Hard Rock Stadium, Miami) - 4.00 p. m.
- Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia (Arrowhead Stadium, Kansas City) - 8.00 p. m.
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?
La transmisión de los partidos del Mundial 2026 estará a cargo de DirecTV para toda Latinoamérica, aunque en Perú algunos partidos podrán verse también en América TV. Asimismo, tienes la opción de seguir los encuentros totalmente online vía DGO o Paramount+, si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.
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