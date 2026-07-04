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Llaves de cuartos de final del Mundial 2026: cruces confirmados, horarios y canal

Revisa las llaves confirmadas de los cuartos de final del Mundial 2026, con el horario y canal de transmisión oficial de cada partido.

Francisco Esteves
Llaves de cuartos de final del Mundial 2026.
Llaves de cuartos de final del Mundial 2026.
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El Mundial 2026 está cada vez más emocionante y pronto comenzarán los cuartos de final por todo lo alto. A continuación, te contamos todos los cruces confirmados, con la programación, horarios y canales oficiales para que no te pierdas ni un solo partido de la Copa del Mundo de la FIFA.

Confirmados los cruces de octavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados, partidos y programación

Vale precisar que, a partir de esta instancia, todos los encuentros del torneo se llevarán a cabo únicamente en Estados Unidos. Es decir, ya no habrá ni un solo compromiso en Canadá y México, como se habían disputado hasta los octavos de final de la competición.

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026

JUEVES 9 DE JULIO

  • Paraguay/Francia vs. Marruecos (Gillette Stadium, Boston) - 3.00 p. m.

VIERNES 10 DE JULIO

  • Portugal/España vs. Estados Unidos/Bélgica (SoFi Stadium, Los Ángeles) - 2.00 p. m.

SÁBADO 11 DE JULIO

  • Brasil/Noruega vs. México/Inglaterra (Hard Rock Stadium, Miami) - 4.00 p. m.
  • Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia (Arrowhead Stadium, Kansas City) - 8.00 p. m.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

La transmisión de los partidos del Mundial 2026 estará a cargo de DirecTV para toda Latinoamérica, aunque en Perú algunos partidos podrán verse también en América TV. Asimismo, tienes la opción de seguir los encuentros totalmente online vía DGO o Paramount+, si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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