0
LO ÚLTIMO
Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Periodista colombiano minimizó a Néstor Lorenzo: “La experiencia que tenía era dirigir a Melgar”

El polémico periodista cuestionó la trayectoria de Néstor Lorenzo luego de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 y le recordó su pasado en Melgar.

Antonio Vidal
Periodista colombiano minimizó a Néstor Lorenzo tras eliminación del Mundial 2026.Foto: composición Líbero/Wins Sports
Periodista colombiano minimizó a Néstor Lorenzo tras eliminación del Mundial 2026.Foto: composición Líbero/Wins Sports
COMPARTIR

La selección de Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer en la tanda de penales ante Suiza. Esto no cayó bien en el periodismo de dicho país. Uno de los críticos fue el comunicador Carlos Antonio Vélez, quien cuestionó sin filtros a Néstor Lorenzo y le recordó su pasado como entrenador de Melgar, con lo que desmereció su trayectoria antes de su llegada al cuadro cafetero.

"No tenemos técnico, no se engañen; nunca tuvimos técnico. Este señor, la experiencia que tenía era dirigir a Melgar de Arequipa y que mi señora no se moleste, porque ella es de allá. Pero pasar de Melgar a conducir a la Selección Colombia”, fueron las primeras palabras del comunicador en Win Sports.

James Rodríguez consoló Jugadores de Colombia que rompieron en llanto tras ser eliminados del Mundial. Foto: Dsports

PUEDES VER: James Rodríguez consoló a jugadores de Colombia que rompieron en llanto tras ser eliminados del Mundial

El periodista cuestionó la capacidad de Lorenzo para liderar a futbolistas que han sido dirigidos por entrenadores de élite y de los más importantes de Europa. Además, cuestionó que se convocara a James Rodríguez.

"Siempre he creído que los jugadores de élite necesitan técnicos a los que miren de frente o hacia arriba, no hacia abajo. ¿Qué información le puede dar a estos futbolistas, que vienen de estar en manos de Klopp o de Kompany, el señor Lorenzo? Él todavía vive del cuento de que es de la escuela de Bilardo, y eso es mentira. Si lo fuera, no moriría como murió hoy: pegado y aferrado a un capricho que se llama James Rodríguez", complementó.

Trayectoria de Néstor Lorenzo como DT

  • Colombia | Entrenador
  • FBC Melgar | Entrenador
  • Colombia | Entrenador asistente
  • Tigres UANL | Entrenador asistente
  • Deportivo Toluca | Entrenador asistente
  • Argentina | Entrenador asistente
  • CD Leganés | Entrenador asistente
  • Argentina Sub-20 | Entrenador asistente
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, miércoles 8 de julio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO

  2. Salah, figura de Egipto, rotundo con Argentina tras controversial partido: "A la vista de todos..."

  3. ¿Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 transmitirán América TV y DSports?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano