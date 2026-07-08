Periodista colombiano minimizó a Néstor Lorenzo: “La experiencia que tenía era dirigir a Melgar”

La selección de Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer en la tanda de penales ante Suiza. Esto no cayó bien en el periodismo de dicho país. Uno de los críticos fue el comunicador Carlos Antonio Vélez, quien cuestionó sin filtros a Néstor Lorenzo y le recordó su pasado como entrenador de Melgar, con lo que desmereció su trayectoria antes de su llegada al cuadro cafetero.

"No tenemos técnico, no se engañen; nunca tuvimos técnico. Este señor, la experiencia que tenía era dirigir a Melgar de Arequipa y que mi señora no se moleste, porque ella es de allá. Pero pasar de Melgar a conducir a la Selección Colombia”, fueron las primeras palabras del comunicador en Win Sports.

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El periodista cuestionó la capacidad de Lorenzo para liderar a futbolistas que han sido dirigidos por entrenadores de élite y de los más importantes de Europa. Además, cuestionó que se convocara a James Rodríguez.

"Siempre he creído que los jugadores de élite necesitan técnicos a los que miren de frente o hacia arriba, no hacia abajo. ¿Qué información le puede dar a estos futbolistas, que vienen de estar en manos de Klopp o de Kompany, el señor Lorenzo? Él todavía vive del cuento de que es de la escuela de Bilardo, y eso es mentira. Si lo fuera, no moriría como murió hoy: pegado y aferrado a un capricho que se llama James Rodríguez", complementó.

Trayectoria de Néstor Lorenzo como DT