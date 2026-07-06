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Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland luchan por la Bota de Oro
Revisa cómo va la tabla de goleadores EN VIVO durante este Mundial 2026. De momento, hay triple empate por la Bota de Oro entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.
Los emocionantes partidos que se viven en el Mundial 2026 llevan a revisar la tabla de goleadores de este magno certamen de la FIFA. De momento, tres artilleros lideran la clasificación con siete anotaciones: Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland. Lo impactante de esta lucha por la Bota de Oro es que cada uno de los delanteros sigue en competencia, por lo que pueden surgir variaciones partido a partido.
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Tabla de goleadores del Mundial 2026
Así va la tabla de goleadores en estas instancias de la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
- Kylian Mbappé | Francia | 7 goles
- Lionel Messi | Argentina | 7 goles
- Erling Haaland | Noruega | 7 goles
- Harry Kane | Inglaterra | 6 goles
- Ousmane Dembélé | Francia | 4 goles
- Mikel Oyarzabal | España | 4 goles
- Jude Bellingham | Inglaterra | 4 goles
- Vinicius Junior | Brasil | 4 goles
- Ismaïla Sarr | Senegal | 4 goles
- Julián Quiñones | México | 4 goles
Un dato no menor es que futbolistas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Harry Kane no solo son protagonistas en la presente edición del Mundial 2026 por su cantidad de goles, sino por el registro histórico que, al día de hoy, la lidera el atacante argentino.
Copa del Mundo: Máximos goleadores históricos
Mira cómo va el Top 10 de máximos goleadores históricos en los Mundiales, con Lionel Messi a la cabeza. Del puesto 9 al 11 hay un empate con 11 anotaciones, en el que figura Cristiano Ronaldo.
- Lionel Messi | 20 goles | 6 Mundiales
- Kylian Mbappé | 19 goles | 3 Mundiales
- Miroslav Klose | 16 goles | 4 Mundiales
- Ronaldo Nazario | 15 goles | 4 Mundiales
- Gerd Müller | 14 goles | 2 Mundiales
- Harry Kane | 14 goles | 3 Mundiales
- Just Fontaine | 13 goles | 1 Mundial
- Pelé | 12 goles | 4 Mundiales
- Jürgen Klinsmann | 11 goles | 3 Mundiales
- Sándor Kocsis | 11 goles | 1 Mundial
- Cristiano Ronaldo | 11 goles | 6 Mundiales
Messi es el vigente líder de goles en la historia de los Mundiales. Foto: AFP.
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