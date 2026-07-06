Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland luchan por la Bota de Oro

Los emocionantes partidos que se viven en el Mundial 2026 llevan a revisar la tabla de goleadores de este magno certamen de la FIFA. De momento, tres artilleros lideran la clasificación con siete anotaciones: Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland. Lo impactante de esta lucha por la Bota de Oro es que cada uno de los delanteros sigue en competencia, por lo que pueden surgir variaciones partido a partido.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Así va la tabla de goleadores en estas instancias de la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Kylian Mbappé | Francia | 7 goles

Lionel Messi | Argentina | 7 goles

Erling Haaland | Noruega | 7 goles

Harry Kane | Inglaterra | 6 goles

Ousmane Dembélé | Francia | 4 goles

Mikel Oyarzabal | España | 4 goles

Jude Bellingham | Inglaterra | 4 goles

Vinicius Junior | Brasil | 4 goles

Ismaïla Sarr | Senegal | 4 goles

Julián Quiñones | México | 4 goles

Un dato no menor es que futbolistas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Harry Kane no solo son protagonistas en la presente edición del Mundial 2026 por su cantidad de goles, sino por el registro histórico que, al día de hoy, la lidera el atacante argentino.

Copa del Mundo: Máximos goleadores históricos

Mira cómo va el Top 10 de máximos goleadores históricos en los Mundiales, con Lionel Messi a la cabeza. Del puesto 9 al 11 hay un empate con 11 anotaciones, en el que figura Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi | 20 goles | 6 Mundiales

Kylian Mbappé | 19 goles | 3 Mundiales

Miroslav Klose | 16 goles | 4 Mundiales

Ronaldo Nazario | 15 goles | 4 Mundiales

Gerd Müller | 14 goles | 2 Mundiales

Harry Kane | 14 goles | 3 Mundiales

Just Fontaine | 13 goles | 1 Mundial

Pelé | 12 goles | 4 Mundiales

Jürgen Klinsmann | 11 goles | 3 Mundiales

Sándor Kocsis | 11 goles | 1 Mundial

Cristiano Ronaldo | 11 goles | 6 Mundiales