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Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland luchan por la Bota de Oro

Revisa cómo va la tabla de goleadores EN VIVO durante este Mundial 2026. De momento, hay triple empate por la Bota de Oro entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Diego Medina
Tabla de goleadores del Mundial 2026.
Tabla de goleadores del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Los emocionantes partidos que se viven en el Mundial 2026 llevan a revisar la tabla de goleadores de este magno certamen de la FIFA. De momento, tres artilleros lideran la clasificación con siete anotaciones: Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland. Lo impactante de esta lucha por la Bota de Oro es que cada uno de los delanteros sigue en competencia, por lo que pueden surgir variaciones partido a partido.

Portugal, España y Estados Unidos jugarán este lunes 6 de julio.

PUEDES VER: ¿Qué partidos se juegan HOY por el Mundial 2026? Horarios y canales para ver el 6 de julio

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Así va la tabla de goleadores en estas instancias de la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

    1. Kylian Mbappé | Francia | 7 goles
    2. Lionel Messi | Argentina | 7 goles
    3. Erling Haaland | Noruega | 7 goles
    4. Harry Kane | Inglaterra | 6 goles
    5. Ousmane Dembélé | Francia | 4 goles
    6. Mikel Oyarzabal | España | 4 goles
    7. Jude Bellingham | Inglaterra | 4 goles
    8. Vinicius Junior | Brasil | 4 goles
    9. Ismaïla Sarr | Senegal | 4 goles
    10. Julián Quiñones | México | 4 goles

Un dato no menor es que futbolistas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Harry Kane no solo son protagonistas en la presente edición del Mundial 2026 por su cantidad de goles, sino por el registro histórico que, al día de hoy, la lidera el atacante argentino.

Copa del Mundo: Máximos goleadores históricos

Mira cómo va el Top 10 de máximos goleadores históricos en los Mundiales, con Lionel Messi a la cabeza. Del puesto 9 al 11 hay un empate con 11 anotaciones, en el que figura Cristiano Ronaldo.

    1. Lionel Messi | 20 goles | 6 Mundiales
    2. Kylian Mbappé | 19 goles | 3 Mundiales
    3. Miroslav Klose | 16 goles | 4 Mundiales
    4. Ronaldo Nazario | 15 goles | 4 Mundiales
    5. Gerd Müller | 14 goles | 2 Mundiales
    6. Harry Kane | 14 goles | 3 Mundiales
    7. Just Fontaine | 13 goles | 1 Mundial
    8. Pelé | 12 goles | 4 Mundiales
    9. Jürgen Klinsmann | 11 goles | 3 Mundiales
    10. Sándor Kocsis | 11 goles | 1 Mundial
    11. Cristiano Ronaldo | 11 goles | 6 Mundiales
Messi

Messi es el vigente líder de goles en la historia de los Mundiales. Foto: AFP.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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