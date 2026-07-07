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¿Cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026? Fecha, hora y próximo rival de la Albiceleste

Tras la agónica victoria ante Egipto, Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora deberá esperar a su rival.

Gary Huaman
Argentina logró una agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.
Argentina logró una agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. | Foto: AFP
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¿Cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026?

El siguiente partido de Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 será el próximo sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Quién será el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026?

El rival de la selección de Argentina saldrá del ganador entre Colombia vs Suiza que se jugará este martes 7 de julio.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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