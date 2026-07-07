¿Cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026? Fecha, hora y próximo rival de la Albiceleste

¿Cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026?

El siguiente partido de Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 será el próximo sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Quién será el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026?

El rival de la selección de Argentina saldrá del ganador entre Colombia vs Suiza que se jugará este martes 7 de julio.