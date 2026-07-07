- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Egipto
- Colombia vs Suiza
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
¿Cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026? Fecha, hora y próximo rival de la Albiceleste
Tras la agónica victoria ante Egipto, Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora deberá esperar a su rival.
¿Cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026?
El siguiente partido de Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 será el próximo sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium desde las 8.00 p. m. (hora peruana).
¿Quién será el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026?
El rival de la selección de Argentina saldrá del ganador entre Colombia vs Suiza que se jugará este martes 7 de julio.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 38.50