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Colombia vs Suiza EN VIVO por Mundial 2026: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver

El partido entre Colombia vs Suiza se jugará este martes 7 de julio desde el BC Place de Vancouver, en la definición rumbo a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Shirley Marcelo
Colombia se enfrenta a Suiza en el BC Place de Vancouver.
Colombia se enfrenta a Suiza en el BC Place de Vancouver. | composición Líbero
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Colombia afrontará una prueba de alto nivel cuando se mida ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo intentará mantenerse entre las selecciones protagonistas del torneo y dar un paso más hacia una instancia que solo alcanzó una vez en su historia. Del otro lado estará un rival europeo que también llega con credenciales para pelear por la clasificación.

Mikel Merino fue el encargado de anotar el gol de la victoria de España ante Portugal.

PUEDES VER: España vs. Portugal EN VIVO y EN DIRECTO HOY: transmisión del partido

Colombia vs Suiza por el Mundial 2026

Colombia ha mostrado un rendimiento sólido desde el inicio del campeonato. Luego de superar con éxito la fase de grupos, consiguió su boleto a esta ronda tras vencer a Ghana, resultado que prolongó su invicto y fortaleció la ilusión de volver a instalarse entre las ocho mejores selecciones del mundo, tal como ocurrió en Brasil 2014.

Suiza tampoco conoce la derrota en la presente Copa del Mundo. El combinado europeo avanzó con autoridad a los octavos de final y ratificó su buen momento al eliminar a Argelia. Ahora intentará romper una larga sequía y regresar a unos cuartos de final mundialistas, una instancia que no disputa desde hace varias décadas.

Colombia vs Suiza se enfrentan en los octvos de final.

Colombia vs Suiza se enfrentan en los octvos de final.

El compromiso se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde ambos equipos buscarán un lugar entre los ocho mejores del campeonato. El ganador de esta llave se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Argentina y Egipto.

¿A qué hora juegan Colombia vs Suiza?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5.00 p. m.
  • México: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Colombia vs Suiza EN VIVO?

El encuentro entre Colombia y Suiza será transmitido para Sudamérica por DSports. Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma de streaming DGO, que cuenta con la señal oficial del Mundial 2026.

Colombia vs Suiza pronóstico: apuesta y cuotas

SuizaempateColombia
Betsson3.503.152.35
Betano.pe3.553.102.37
bet3653.503.102.25
Caliente.pe3.353.152.36
DoradoBet3.633.112.31

Colombia vs Suiza: posibles alineaciones

Colombia: Vargas; Muñoz, Lucumí, Sánchez, Mojica; Lerma, Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez.

Suiza: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Vargas, Manzambi, Ndoye; Embolo.

Colombia vs Suiza: historial

  • Colombia 3-1 Suiza | 25.03.07 | Amistoso internacional
  • Suiza 0-2 Colombia | 26.06.94 | Mundial 94
  • Colombia 2-3 Suiza | 03.02.91 | Amistoso internacional
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Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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