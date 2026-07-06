¿A qué hora juega Colombia vs Suiza y dónde ver partido por el Mundial 2026?

Colombia se enfrenta a Suiza, en un partido que se disputará en el Estadio Vancouver y promete emoción de principio a fin. Repasa todos los detalles para que no te pierdas este encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

¿Cuándo juega Colombia vs Suiza?

El partido de octavos de final entre Colombia y Suiza se jugará el martes 7 de julio. El choque tendrá lugar en el Estadio de Vancouver (nombre oficial del torneo), conocido normalmente como el Estadio BC Place, en Canadá.

¿A qué hora juega Colombia vs Suiza?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 16:00 horas (Miami y Nueva York) y 13:00 horas (Los Ángeles)

España: 22:00 horas

¿Dónde ver Colombia vs Suiza?

Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Deportes, Ditu y Radio Nacional de Colombia

Perú: DSports, DGO y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas

Chile: DSports, DGO y Paramount+

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Uruguay: DSports, DGO, Paramount+, Disney+ y AUF TV

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Televn e Inter

México: ViX

Estados Unidos: FOX One, FOX Network, Fubo, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Fubo y La 2 Cat

Colombia vs Suiza: previa del partido

La selección colombiana de Néstor Lorenzo llega a los octavos de final tras vencer 1-0 a Ghana con un tempranero gol de Jhon Arias. El combinado cafetero ha construido su fortaleza en una defensa sólida, con tres vallas invictas consecutivas que llenan de confianza a Luis Díaz y James Rodríguez para este duelo de eliminación directa.

Enfrente estará una Suiza que ratifica ser uno de los equipos más ordenados de Europa. Los dirigidos por Murat Yakin vienen de vencer con autoridad por 2-0 a Argelia en la ronda previa, con lo que ampliaron su invicto en el certamen. Sustentados en la jerarquía de Granit Xhaka y el peligro de Breel Embolo, los helvéticos prometen ser un rival muy exigente.

Colombia se mide ante Suiza por el Mundial 2026

El BC Place de Vancouver será el escenario de este choque de estilos, donde la verticalidad sudamericana medirá fuerzas ante la disciplina táctica europea. No hay margen de error en Canadá: el último boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo busca dueño y ninguno de los dos equipos piensa ceder.