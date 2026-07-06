Argentina vs. Egipto EN VIVO por Mundial 2026 con Lionel Messi: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Momento de un partidazo entre Argentina y Egipto por la llave de octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta. Lionel Messi será el foco de las cámaras al mantenerse vigente en este certamen de la FIFA. El atacante ha marcado en cada uno de los partidos y ahora se espera un alto rendimiento en estos 90 minutos. Sigue el encuentro a jugarse este martes 7 de julio a partir de las 11.00 hora peruana (13.00 horas de Buenos Aires) con la transmisión de DSports y DGO.

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Argentina afronta un exigente desafío en los octavos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Egipto, con el objetivo de reafirmar su condición de favorita al título. La Albiceleste llega tras superar a Cabo Verde por 3-2 en un partido que dejó en evidencia su enorme poder ofensivo, pero también algunos desajustes defensivos que buscará corregir. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantiene la base que lo ha convertido en uno de los equipos más sólidos del fútbol internacional, con Lionel Messi como líder de un plantel repleto de talento junto con Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Del otro lado estará un Egipto que ha sido una de las revelaciones del torneo. El combinado africano avanzó tras eliminar a Australia en una dramática definición por penales luego del 1-1 en los 120 minutos, lo que demostró carácter, disciplina táctica y una notable fortaleza defensiva. Con Mohamed Salah como máxima figura, los egipcios apostarán por un bloque compacto, reducirán espacios y esperarán el momento oportuno para golpear mediante rápidos contragolpes o acciones de pelota detenida.

En la previa se espera un compromiso intenso, en el que la Albiceleste priorice la posesión del balón ante un Egipto que busca orden y eficacia defensiva. Si los sudamericanos logran imponer velocidad en la circulación y precisión en los últimos metros, tendrán mayores opciones de resolver la eliminatoria dentro de los 90 minutos. Sin embargo, si el conjunto africano consigue mantener el marcador igualado, el desgaste físico, la presión y la posibilidad de una prórroga podrían convertir el duelo en una batalla táctica de alto nivel. Aunque Argentina parte como favorita por jerarquía y experiencia, Egipto ya demostró que tiene argumentos para competir y soñar con otro golpe histórico en el Mundial.

Argentina mide fuerzas ante Egipto por el Mundial 2026.

¿Cuándo juega Argentina vs Egipto?

El partido entre Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el martes 7 de julio en el Estadio Atlanta. Ambos elencos sufrieron para llegar a estas instancias del certamen, por lo que plantearán un juego estratégico a lo largo de los 90 minutos.

¿A qué hora juega Argentina vs Egipto?

Este choque entre argentinos y egipcios inicia a partir de las 11.00 hora peruana (13.00 horas de Buenos Aires). De igual manera, damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 horas

Venezuela, Chile, Bolivia: 12.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 13.00 horas

España: 18.00 horas

¿Dónde ver Argentina vs Egipto EN VIVO?

La transmisión del partido entre Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal internacional de DSports para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción de seguirlo vía streaming por los aplicativos de DGO y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Argentina vs Egipto

Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

Paraguay: GEN, Tigo, Unicanal

Perú: DIRECTV Sports, DGO, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Paramount+

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Eleven, Disney+ Premium Sur, Inter

Lionel Messi es el goleador del Mundial 2026. Foto: Captura DSports.

Posibles formaciones de Argentina vs Egipto

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Hamdy Fathy, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour, Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush.

Argentina vs Egipto: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Argentina se perfila como favorita para llevarse la victoria ante Egipto en esta llave de octavos de final del Mundial 2026. Dicho esto, te mostramos las cuotas que brindan las distintas casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ARGENTINA EMPATE EGIPTO Betsson 1.39 4.75 10.00 Betano 1.42 4.70 9.50 Bet365 1.36 4.75 9.00 1XBet 1.40 4.92 10.40 Doradobet 1.40 4.85 9.20

Historial Argentina vs Egipto: últimos partidos y estadísticas