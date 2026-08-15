Conmebol impacta al continente y elige a 4 figuras de Cienciano en el once ideal de Sudamericana

Cienciano logró una magnífica hazaña luego de su goleada por 6-1 ante Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este resultado ha generado gran repercusión en todo el continente impresionando tanto a la prensa internacional como a la propia Conmebol, que incluyó a cuatro de sus figuras entre los mejores de la semana.

Conmebol elige a cuatro figuras de Cienciano en el once ideal de la Copa Sudamericana

Como suele hacer, el organismo rector del fútbol sudamericano dio a conocer el once ideal de los partidos de ida de los octavos de final del certamen y llamó la atención al elegir a cuatro futbolistas de Cienciano. Se trata de los jugadores Matías Succar, Neri Bandiera, Alejandro Hohberg y Marcos Martinich.

Succar fue el gran héroe de la noche luego de haber brillado con un hat-trick ante la escuadra brasileña. El delantero tenía la dura tarea de reemplazar a Carlos Garcés en la delantera y, aunque generó dudas, cumplió con creces su labor ofensiva. Del mismo modo, Bandiera y Hohberg fueron esenciales para la histórica victoria.

Cienciano aportó con cuatro jugadores la once ideal de la Copa Sudamericana

Por su parte, Martinich tuvo un rol esencial por la banda, proyectándose constantemente en ataque y maravilló a todo el continente con un golazo de larga distancia en la goleada. Cabe señalar que el once ideal también fue conformado por futbolistas de clubes tradicionales como Boca Juniors, Atlético Mineiro, Montevideo City Torque, São Paulo, Santos y Olimpia.

¿Cuándo juegan Cienciano y Botafogo la vuelta de la Copa Sudamericana?

El 'Papá' sacó una enorme ventaja en el mercado global gracias a su goleada, lo que le permite encarar la vuelta con mayor tranquilidad. No obstante, en Brasil deberá buscar hacer un gran partido y evitar a como de lugar una remontada.

El partido de vuelta entre Cienciano y Botafogo está programado para disputarse este jueves 20 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.