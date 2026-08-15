- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs UTC
- Chankas vs Melgar
- Universitario
- Perú vs República Checa
- Fichajes vóley
Conmebol impacta al continente y elige a 4 figuras de Cienciano en el once ideal de Sudamericana
Tras la histórica victoria de Cienciano ante Botafogo, la Conmebol sorprendió al elegir a cuatro figuras del cuadro imperial para el equipo de la semana de la Sudamericana.
Cienciano logró una magnífica hazaña luego de su goleada por 6-1 ante Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este resultado ha generado gran repercusión en todo el continente impresionando tanto a la prensa internacional como a la propia Conmebol, que incluyó a cuatro de sus figuras entre los mejores de la semana.
PUEDES VER: Franclim Carvalho, DT de Botafogo, dejó fuerte calificativo a Cienciano tras caer 6-1: "Equipo con..."
Conmebol elige a cuatro figuras de Cienciano en el once ideal de la Copa Sudamericana
Como suele hacer, el organismo rector del fútbol sudamericano dio a conocer el once ideal de los partidos de ida de los octavos de final del certamen y llamó la atención al elegir a cuatro futbolistas de Cienciano. Se trata de los jugadores Matías Succar, Neri Bandiera, Alejandro Hohberg y Marcos Martinich.
Succar fue el gran héroe de la noche luego de haber brillado con un hat-trick ante la escuadra brasileña. El delantero tenía la dura tarea de reemplazar a Carlos Garcés en la delantera y, aunque generó dudas, cumplió con creces su labor ofensiva. Del mismo modo, Bandiera y Hohberg fueron esenciales para la histórica victoria.
Cienciano aportó con cuatro jugadores la once ideal de la Copa Sudamericana
Por su parte, Martinich tuvo un rol esencial por la banda, proyectándose constantemente en ataque y maravilló a todo el continente con un golazo de larga distancia en la goleada. Cabe señalar que el once ideal también fue conformado por futbolistas de clubes tradicionales como Boca Juniors, Atlético Mineiro, Montevideo City Torque, São Paulo, Santos y Olimpia.
¿Cuándo juegan Cienciano y Botafogo la vuelta de la Copa Sudamericana?
El 'Papá' sacó una enorme ventaja en el mercado global gracias a su goleada, lo que le permite encarar la vuelta con mayor tranquilidad. No obstante, en Brasil deberá buscar hacer un gran partido y evitar a como de lugar una remontada.
El partido de vuelta entre Cienciano y Botafogo está programado para disputarse este jueves 20 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00