Matías Succar rompe su silencio tras triplete ante Botafogo: "El fútbol me pagó cada lágrima"

Matías Succar no pudo ocultar su alegría tras haber marcado un triplete ante Botafogo, en lo que fue la victoria de Cienciano por la Copa Sudamericana. El delantero, con estas anotaciones, saldó una cuenta pendiente en el torneo continental. Tras el partido, habló con el programa 'Denganche', donde se mostró contento porque estuvieron presentes sus familiares en esa noche mágica.

Matías Succar rompe su silencio tras triplete ante Botafogo

El jugador reconoció que desde su paso por Alianza Lima, el gol no venía siendo su mejor amigo. Por más que lo intentara, Succar no estaba fino. Por lo que, en Cienciano, bajo el mando de Horacio Melgarejo, logró mejorar su nivel.

Matías Succar fue el autor del primer gol ante Botafogo

"Ha sido una locura y mucho más que esté presente toda mi familia. Ni soñado. Creo que el fútbol hoy me pagó cada entrenamiento, cada aguante, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada gol fallado, todo lo que tuve que aguantar.Pero con la familia todo fue mucho más fácil y por eso solo quería meterme a la tribuna para abrazarme con cada uno de ellos", fueron las emotivas palabras de Succar.

El atacante reconoció que, por momentos, llegó a dejar de lado la magnitud del partido y la jerarquía del rival que tenía enfrente. Además, pudo marcar sus primeros goles en una competición en la que mantenía una cuenta pendiente.

"Por algún momento me olvidé de que estaba jugando ante Botafogo. Haberle hecho tres goles... No había hecho todavía goles en Copa, era una cuenta pendiente que tenía. Solo puedo decir que es un sueño por lo que he trabajado tantos años", complementó.

"Hay que seguir porque aún falta la vuelta. Es una linda oportunidad de seguir soñando y ser muy humildes para ir a Brasil. Es una locura que hayan estado mi papá, mamá y Alexisto, mi hermano, que ayer fue su cumpleaños, y quien fue la persona que me marcó el camino, aguantó muchas balas por mí y yo estoy parado acá gracias a él", concluyó.