Kylian Mbappé se rindió ante Mourinho y apuntó al Barcelona: "Este año vamos a ganar títulos"

Kylian Mbappé ya se encuentra entrenando con el Real Madrid. Luego de unas merecidas vacaciones, el delantero francés se reincorporó al plantel merengue para llegar a punto al debut de LaLiga el próximo 22 de agosto ante el Espanyol.

Por lo pronto, el futbolista brindó una extensa entrevista con el canal oficial del Real Madrid y señaló que se siente feliz de regresar al equipo, que está muy contento de que Mourinho sea su entrenador y le dejó un recado al FC Barcelona de que esta temporada van a ganar títulos.

"Ah, muy bien. Feliz de volver, feliz de tener las primeras sensaciones con el equipo, con el nuevo staff, con todos los compañeros, con la gente de aquí en Valdebebas. Siempre es bueno volver aquí a jugar y prepararnos para la temporada", empieza declarando Mbappé.

Con respecto a Mourinho, señaló que es un DT capaz de hacerlos ganar: "Hemos hablado mucho durante el mundial, ha hablado mucho conmigo. He llegado hace unos días, pienso que es muy positivo tener un entrenador así, que sabe cómo ganar, que sabe indicar la dirección de cómo ir a ganar. Yo pienso que, como jugadores, cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe dónde va. Y yo pienso que es positivo para nosotros".

Consultado sobre la carga que está teniendo en la pretemporada, Mbappé enfatizó que se está entregando al máximo: "Intento hacer un máximo porque es el momento en el que podemos trabajar más, porque después, cuando empiecen los partidos, es más una gestión de la carga y todo. Pienso que es el momento de ir a full y de tener sensaciones para estar listo para el primer partido de Liga".

Con respecto a los títulos, Kylian fue enfático al señalar que esta temporada van a ganar varios: "No, yo pienso que hay que ganar, yo pienso que este año vamos a ganar títulos. Estoy seguro que vamos a volver a ganar títulos, es lo que queremos y eso va a pasar. Eso va a pasar porque yo siento que el equipo tiene ganas. Vamos a estar concentrados todo el año para dar alegrías a todos los madridistas, porque no hay nada más importante que ganar títulos con el equipo, sentir y dar alegrías a la afición".

Finalmente, se refirió a que todavía no cae en cuenta que es futbolista del Real Madrid: "Para mí era un sueño venir aquí. Es todavía un sueño de estar aquí cada día, de tener la oportunidad. Soy un chico que sabe disfrutar del presente, de estar aquí en el presente, y sé la suerte que tengo de estar aquí. Pero ahora hay que ganar. Tú puedes estar en el Real Madrid o en cualquier sitio, más en el Real Madrid, y tienes que ganar títulos, ganar cosas... Y es por eso que estoy aquí y, como has dicho, vamos a ganar títulos este año".