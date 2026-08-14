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Kluiverth Aguilar: de ser una venta millonaria al Grupo City a jugar la MLS Next Pro

Kluiverth Aguilar fue la venta más cara en la historia del fútbol peruano, pasando de Alianza Lima al Grupo City, pero hoy su presente es preocupante.

Francisco Esteves
Kluiverth Aguilar y su preocupante presente.
Kluiverth Aguilar y su preocupante presente.
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En su momento, cuando fue transferido de Alianza Lima al Grupo City, empresa que tiene en su poder a varios clubes del mundo como Manchester City, Kluiverth Aguilar se convirtió en la venta más cara en la historia del fútbol peruano. No obstante, su nivel fue decayendo y hoy en día está cerca de jugar la MLS Next Pro.

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Como muchos saben, tras dejar el cuadro blanquiazul el lateral nacional no llegó a brillar en ningún club importante sino que fue enviado a préstamo a jugar en el Lommel de la segunda división de Bélgica, donde ha tenido cierta regularidad, pero no ha terminado de convencer como para llegar a los ‘Citizens’.

Ahora, recientemente se informó que Kluiverth Aguilar pasará a formar parte del Minnesota United de Estados Unidos, donde disputará la MLS, aunque todo indica que no disputará la primera división del país norteamericano sino que será enviado a la MLS Next Pro.

Kluiverth Aguilar, Alianza Lima

Kluiverth Aguilar cuando jugaba en Alianza Lima.

Esto puede significar un enorme retroceso en su carrera profesional, ya que de Europa regresó al continente para jugar en un club de menor nivel. Desde que dejó Alianza Lima no ha podido destacar y tampoco ha sido pieza importante de la selección peruana.

Trayectoria de Kluiverth Aguilar

  • Regatas Lima
  • Sporting Cristal II
  • Alianza Lima
  • Manchester City U23
  • Manchester City U21
  • Lommel
  • Minnesota United
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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