0
EN VIVO
Argentina vs Egipto por el Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

¡De no creer! Lionel Messi falló el penal ante Egipto y Argentina se complica en el Mundial

Lionel Messi tuvo la chance de igualar el marcador de Argentina ante Egipto, pero falló de manera impresionante su remate de penal.

Diego Medina
Lionel Messi falló penal en Argentina vs Egipto.
Lionel Messi falló penal en Argentina vs Egipto. | Foto: DSports
COMPARTIR

Cuando todo parecía complicado en la Argentina de Lionel Messi, un penal a su favor le dio la ilusión de igualar el marcador ante la escuadra de Egipto. El árbitro no dudó en cobrar la pena máxima a favor de la albiceleste, por lo que la 'Pulga' tomó responsabilidad en el remate de los doce pasos.

Lionel Messi falló penal en Argentina vs Egipto

ASÍ FALLÓ SU PENAL LIONEL MESSI - MIRA AQUÍ

Argentina vs Egipto

Lionel Messi falló penal clave de Argentina.

A los 19 minutos Argentina tenía una clara ocasión para emparejar el marcador ante los egipcios. Todas las cámaras apuntaron al capitán Lionel Messi, que soñaba con ampliar su cuota de gol en la tabla de goleadores del Mundial 2026. Sin embargo, el portero Shobeir adivinó la dirección del remate y opacó la ilusión del pueblo albiceleste en esta instancia del torneo.

Argentina vs Egipto

Lionel Messi falló penal en Argentina vs Egipto.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partido de Argentina vs. Egipto EN VIVO: minuto a minuto por octavos de final

  2. ¡Sorpresa! Gol de Egipto por obra de Yasser Ibrahim para el 1-0 ante Argentina de Lionel Messi

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano