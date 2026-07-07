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¡De no creer! Lionel Messi falló el penal ante Egipto y Argentina se complica en el Mundial
Lionel Messi tuvo la chance de igualar el marcador de Argentina ante Egipto, pero falló de manera impresionante su remate de penal.
Cuando todo parecía complicado en la Argentina de Lionel Messi, un penal a su favor le dio la ilusión de igualar el marcador ante la escuadra de Egipto. El árbitro no dudó en cobrar la pena máxima a favor de la albiceleste, por lo que la 'Pulga' tomó responsabilidad en el remate de los doce pasos.
Lionel Messi falló penal en Argentina vs Egipto
ASÍ FALLÓ SU PENAL LIONEL MESSI - MIRA AQUÍ
Lionel Messi falló penal clave de Argentina.
A los 19 minutos Argentina tenía una clara ocasión para emparejar el marcador ante los egipcios. Todas las cámaras apuntaron al capitán Lionel Messi, que soñaba con ampliar su cuota de gol en la tabla de goleadores del Mundial 2026. Sin embargo, el portero Shobeir adivinó la dirección del remate y opacó la ilusión del pueblo albiceleste en esta instancia del torneo.
Lionel Messi falló penal en Argentina vs Egipto.
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