¿La salida de Pedro Gallese? Deportivo Cali publicó importante comunicado: "Se llegó a..."
En medio de los rumores sobre una posible salida de Pedro Gallese, Deportivo Cali usó sus redes sociales para enviar un comunicado a sus hinchas.
En las últimas semanas, el nombre de Pedro Gallese ha estado vinculado a Alianza Lima a pesar de que tiene contrato vigente con Deportivo Cali. De acuerdo con algunas informaciones, el portero de la selección peruana había llegado a un acuerdo con los blanquiazules para retornar al conjunto local. Sin embargo, el equipo azucarero descartó esta operación y señaló que el 'Pulpo' no iba a dejar Colombia de ninguna manera porque están comprometidos con él.
En medio de toda esta novela, Deportivo Cali usó sus redes sociales para enviar un importante comunicado a todos sus hinchas. Si bien no es un tema vinculado a Pedro Gallese, sí es sobre un futbolista: Carlos Arturo Bacca. Los azucareros informaron que llegaron a un principio de acuerdo con el delantero de 39 años para que vista su camiseta una vez supere los exámenes médicos.
Comunicado de Deportivo Cali
"Se llegó a un principio de acuerdo con el delantero colombiano Carlos Arturo Bacca para su vinculación al plantel profesional masculino.
La incorporación del jugador estará sujeta a la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de los demás trámites administrativos requeridos para oficializar su contratación.
El Club continuará informando oportunamente sobre el avance de este proceso a través de sus canales oficiales."
Comunicado de Deportivo Cali.
¿Qué dijo Pedro Gallese sobre su llegada a Alianza Lima?
El último fin de semana, Pedro Gallese se pronunció en los medios locales colombianos tras la victoria ante Jaguares y señaló que se encuentra muy feliz y comprometido con Deportivo Cali.
"Estoy concentrado en Deportivo Cali y en ayudar al grupo, al equipo, para salir campeones este año. El objetivo es claro, como todos, salir campeón, pero vamos a ir pasito a pasito. Igual yo tengo mi familia aquí y tengo mis hermanos allá (en Perú) pero estoy muy contento y mi familia está contenta, que es lo más importante", señaló el 'Pulpo'.
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