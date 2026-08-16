Cristiano Ronaldo adelantó que su retiro está muy cerca: "Mi último año en el fútbol"

Cristiano Ronaldo acaba de dar una declaración que ha encendido las alarmas y ha preocupado a todos sus fanáticos, pues prácticamente le puso fecha a su retiro del fútbol profesional. De acuerdo a sus palabras, el final del portugués sería este año.

En diálogo con la revista Vogue, que lo entrevistó tras su matrimonio con su pareja Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo fue consultado sobre su futuro en el fútbol tras haber participado en el Mundial 2026 con la selección portuguesa.

"Probablemente este sea mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular", fueron las primeras palabras del atacante del Al-Nassr.

Tras esto, el exdelantero del Real Madrid y Manchester United fue enfático al decir que ya sabe qué es lo que hará después del fútbol: "Tengo mi futuro completamente trazado. Tengo tantas cosas que me mantienen ocupado que es difícil contarte solo una".

Luego, añadió: "Porque el fútbol podría dejar un gran vacío, tienes que llenar tu tiempo de diversas maneras, no solo una".

Finalmente, Cristiano Ronaldo dejó en claro que tras su retiro, le gustaría divertirse más y disfrutar de lo que ha ganado: "Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado—lo que hemos ganado. Porque al fin y al cabo han sido 25 años con mucho sacrificio".

Cristiano Ronaldo señaló que su retiro está cada vez más cerca.

¿Cuáles son los números de Cristiano Ronaldo en el fútbol?

Cristiano Ronaldo ha disputado un total de 1.330 partidos oficiales a nivel profesional en los que ha anotado 976 goles y entregado 291 asistencias. A lo largo de su carrera, ha conquistado 35 títulos oficiales colectivos entre sus clubes y la Selección de Portugal.