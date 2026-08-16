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Temblor en Perú HOY, domingo 16 de agosto de 2026, EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo registrado por el IGP

¿Sentiste un temblor? Revisa el último reporte del IGP y conoce dónde y a qué hora se registraron los sismos en Perú HOY, domingo 16 de agosto.

María Zapata
Sismos registrados en Perú hoy, 16 de agosto de 2026
Sismos registrados en Perú hoy, 16 de agosto de 2026 | Google Gemini
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¿Sentiste un temblor hoy en Perú? Este domingo 16 de agosto de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó los últimos movimientos sísmicos registrados en el país. Revisa en esta nota EN VIVO, dónde se ubicó el epicentro del último sismo, cuál fue su magnitud, a qué hora ocurrió y qué zonas del Perú fueron afectadas, según la información oficial.

Temblores registrados este sábado 15 de agosto: epicentro y magnitud, según IGP.

PUEDES VER: Temblor en Perú este sábado 15 de agosto de 2026: dónde fue el epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP

Temblor HOY, 16 de agosto: epicentro y magnitud de los últimos sismos, según IGP

10:17
16/8/2026

Bienvenidos

En esta nota de Líbero, te compartimos noticias EN VIVO sobre los últimos temblores, su magnitud y epicentro. ¿Qué recomendaciones debes tener en cuenta para prevenir accidentes?

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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