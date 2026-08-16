Temblor en Perú HOY, domingo 16 de agosto de 2026, EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo registrado por el IGP

¿Sentiste un temblor hoy en Perú? Este domingo 16 de agosto de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó los últimos movimientos sísmicos registrados en el país. Revisa en esta nota EN VIVO, dónde se ubicó el epicentro del último sismo, cuál fue su magnitud, a qué hora ocurrió y qué zonas del Perú fueron afectadas, según la información oficial.

Temblor HOY, 16 de agosto: epicentro y magnitud de los últimos sismos, según IGP 10:17 Bienvenidos En esta nota de Líbero, te compartimos noticias EN VIVO sobre los últimos temblores, su magnitud y epicentro. ¿Qué recomendaciones debes tener en cuenta para prevenir accidentes?