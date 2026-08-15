La Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ) realizará este domingo su segundo examen general de admisión correspondiente al año 2026. A partir de las siete de la mañana, los postulantes podrán presentarse para aspirar a una de las 284 vacantes disponibles en las diez carreras profesionales que ofrece la institución en la región de Puno.

Este examen, programado para el 16 de agosto de 2026, marca una nueva oportunidad para los jóvenes, quienes debieron completar sus inscripciones antes del cierre oficial, que tuvo lugar el jueves 13 y el viernes 14 de agosto.

Resultados de examen de admisión UNAJ 2026-II

Los resultados de las vacantes se publicarán el 17 de agosto y se difunden mediante las diversas plataformas de la institución. En el Portal de Admisión, (LINK oficial) los postulantes pueden acceder a la página oficial de la Dirección de Admisión de la UNAJ.

En aquel sitio, se activará un botón que dice “Consultar mi resultado aquí”. Además, existe un Módulo de Puntajes, donde es posible verificar el puntaje individual ingresando el número de DNI en la sección de Consulta de Resultados de la UNAJ.

Todo sobre el proceso del examen ordinario 2026-II

El examen general de admisión también es conocido como examen ordinario 2026-II. Las inscripciones para este proceso empezaron el miércoles 22 de julio del 2026. Se extendió hasta el viernes 14 de agosto, momento en el que se cerraron las inscripciones.

Los postulantes deberán estar atentos a los puntajes y resultados, ya que el examen se programó para este 16 de agosto del 2026.

Distribución de vacantes