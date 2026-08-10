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Resultados UNI 2026-2 HOY: lista de ingresantes y puntajes del examen de admisión del lunes 10 de agosto
Miles de postulantes compiten por una vacante en la UNI. Revisa los detalles del examen del lunes 10 de agosto y cómo consultar los resultados de la UNI 2026-2.
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inicia hoy, lunes 10 de agosto, el Examen de Admisión Ordinario 2026-2, proceso que reunirá a miles de postulantes que buscan obtener una de las vacantes disponibles. La primera jornada estará dedicada a las pruebas de Aptitud Académica y Humanidades, cuyos resultados podrán consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la institución.
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La UNI registró 7.142 preinscritos para este proceso, mientras que 5.545 postulantes completaron el pago del prospecto de admisión. Entre los participantes también figuran 320 postulantes becados y estudiantes provenientes de distintas regiones del país.
Resultados UNI 2026-2: ¿dónde ver hoy los puntajes y la lista de ingresantes?
Los postulantes que rindan el examen de admisión este lunes 10 de agosto podrán consultar sus resultados a través del portal oficial de Admisión de la UNI. Para acceder a esta información, deberán ingresar sus datos de identificación y verificar la calificación obtenida en esta primera jornada.
La plataforma permitirá consultar los resultados del examen de admisión UNI una vez que la Universidad Nacional de Ingeniería publique oficialmente la información.
Examen de admisión UNI 2026-2: ¿qué prueba se rinde hoy, lunes 10 de agosto?
La primera fecha del examen de admisión UNI 2026-2 se desarrollará el lunes 10 de agosto y comprenderá las evaluaciones de Aptitud Académica y Humanidades. Los contenidos incluyen ejercicios relacionados con el razonamiento verbal y matemático.
La segunda jornada está programada para el miércoles 12 de agosto, cuando los postulantes rendirán la prueba de Matemática. Finalmente, el viernes 14 de agosto se desarrollarán las evaluaciones de Física y Química.
Más de 5.500 postulantes rendirán el examen de admisión de la UNI en tres jornadas para conseguir una vacante.
En el caso de quienes postulan a la carrera de Arquitectura, el proceso contempla, además, una evaluación de aptitud vocacional, de acuerdo con el cronograma establecido por la Dirección de Admisión.
Admisión UNI 2026-2: medidas de seguridad durante el examen
La UNI implementará un sistema de monitoreo con cámaras para reforzar la seguridad durante las tres jornadas del examen y registrar posibles incidencias. El proceso reúne a más de 5.500 postulantes, con edades de entre 16 y 48 años, además de 15 personas con discapacidad y tres extranjeros.
También participarán estudiantes provenientes de distintas regiones del país. Las evaluaciones se desarrollarán en tres fechas y estarán bajo supervisión permanente.
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