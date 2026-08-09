PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa: fecha, día, hora y canal confirmado

Momento de vivir el duelo entre PSG vs Aston Villa por la gran final de la Supercopa de Europa que se llevará a cabo en el Salzburgo Arena de Austria. Los vigentes campeones de Champions League y Europa League tienen una cita atractiva para los millones de aficionados, el cual se presenta como preámbulo para lo que será el estreno de una nueva temporada de las más grandes ligas del 'Viejo Continente'.

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¿Cuándo juega PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa?

El partido entre PSG vs Aston Villa por la definición del título de la Supercopa de Europa se juega el próximo miércoles 12 de agosto en el Salzburgo Arena de Austria. Ambos elencos no han trabajado de lleno con sus jugadores habituales, pero buscarán conseguir la gloria de este trofeo de la UEFA.

¿A qué hora juega PSG vs Aston Villa?

El duelo entre PSG vs Aston Villa en el Salzburgo Arena inicia a partir de las 2.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. hora de Austria y España). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Aston Villa EN VIVO?

La transmisión del partido por la Supercopa de Europa entre PSG vs Aston Villa se verá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo mediante Disney Plus a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Todo listo para la Supercopa de Europa.

Canales de transmisión para ver PSG vs Aston Villa