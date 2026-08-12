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Examen de admisión UNI 2026-2 HOY, 12 de agosto: LINK oficial para consultar resultados, lista de ingresantes y puntajes

Este miércoles 12 de agosto, la UNI continúa su examen de admisión con la prueba de Matemática. Revisa el LINK oficial para consultar los resultados y puntajes.

María Zapata
Este miércoles 12 de agosto, la UNI rinde la prueba de Matemática del examen de admisión 2026-2.
Este miércoles 12 de agosto, la UNI rinde la prueba de Matemática del examen de admisión 2026-2. | Composición: María Zapata | Líbero
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) continúa con su proceso de admisión 2026-2, que reúne a miles de postulantes que buscan alcanzar una vacante en esta casa de estudios. Tras la primera jornada, la expectativa se concentra ahora en la segunda prueba, correspondiente al área de Matemática, programada para este miércoles 12 de agosto. En esta nota encontrarás el enlace oficial de admisión UNI para consultar los resultados, puntajes y, posteriormente, la lista de ingresantes.

El examen UNI 2026-2 comienza este lunes 10 de agosto con más de 5.500 postulantes.

PUEDES VER: Resultados UNI 2026-2: lista de ingresantes y puntajes del examen de admisión del lunes 10 de agosto

¿Dónde consultar los resultados del examen de admisión UNI 2026-2?

Los postulantes podrán consultar los resultados del examen de admisión a través del portal oficial de la Dirección de Admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. La consulta permitirá conocer el puntaje obtenido una vez que la institución publique oficialmente la información.

¿Cuándo es la segunda prueba del examen UNI 2026-2?

De acuerdo con el cronograma oficial, el examen de admisión UNI 2026-2 se desarrolla de manera presencial en tres jornadas. La primera evaluación se realizó el lunes 10 de agosto y comprendió las áreas de Aptitud Académica y Humanidades.

La segunda prueba será el miércoles 12 de agosto y estará dedicada exclusivamente a Matemática, por lo que los postulantes deberán acudir en la fecha establecida para continuar con el proceso de evaluación. La tercera y última jornada tendrá lugar el viernes 14 de agosto, con las pruebas de Física y Química.

Este cronograma corresponde al Concurso de Admisión Ordinario 2026-2 de la Universidad Nacional de Ingeniería, según la información publicada por la Dirección de Admisión.

admision uni

Más de 5.000 jóvenes rinden el examen de admisión de la UNI en busca de una vacante.

¿En qué consistió el primer examen de la UNI realizado el lunes 10 de agosto?

La primera jornada del examen de admisión UNI 2026-II evaluó las áreas de Aptitud Académica y Humanidades. Desde las 7:00 a. m., las puertas de la universidad estuvieron abiertas para recibir a los postulantes. El ingreso culminó dos horas después, cuando comenzó oficialmente la evaluación.

Los aspirantes fueron distribuidos en más de 120 aulas, acondicionadas con cámaras de seguridad y supervisadas por docentes. Estas medidas permitieron reforzar el control durante la prueba y garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Durante la jornada, los postulantes resolvieron las preguntas de las materias programadas bajo la supervisión del personal encargado.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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