¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo y dónde ver partido del Torneo Clausura 2026?

Todo va quedando listo para lo que será el partido entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes vuelven a casa con toda su afición y esperan imponer respeto ante un elenco huancaíno que viene en alza por los últimos resultados obtenidos. Conoce el día, hora y canal de transmisión para no perderte este choque clave.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

El partido entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 se juega este domingo 16 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos, por lo que se aguarda un choque de mucha intensidad.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

El inicio del duelo entre celestes y huancaínos arranca a partir de las 11.00 a. m. horas locales (4.00 p. m. horas GMT). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países:

México: 10.00 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 a. m.

Venezuela, Chile, Bolivia: 12.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 se verá por la señal en vivo de L1 MAX a través de los operadores de DirecTV, Movistar TV App, Best Cable, Claro TV y Win.

Sporting Cristal viene de igualar con Universitario por el Torneo Clausura 2026.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Sport Huancayo?

Sporting Cristal llega a este cotejo luego de un empate ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. Los celestes siguen con el sueño por obtener el Torneo Clausura, por lo que quieren hacerse fuertes en casa. Por su parte, Sport Huancayo ha comenzado a alzar cabeza en esta parte del campeonato y ya viene saliendo de la zona de descenso.