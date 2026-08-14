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Delantero de Cusco FC criticó a la Liga 1 al no dar minuto de silencio por la muerte de la mamá de su compañero: "Falta de respeto total"

Tras el triunfo de 2-0 ante Juan Pablo II, Facundo Callejo no pudo ocultar su molestia con los organizadores de la Liga 1 por no tener un gesto con José Bolívar tras la pérdida de su madre.

Gary Huaman
Facundo Callejo criticó fuertemente a la organización del fútbol peruano.
Facundo Callejo criticó fuertemente a la organización del fútbol peruano. | Foto: captura/L1 Max
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Cusco FC sacó una fundamental victoria por 2-0 ante Juan Pablo II en la quinta fecha del Torneo Clausura, pero el resultado quedó a un lado tras las explosivas palabras de Facundo Callejo en contra de la Liga 1, la terna arbitral y el comisario del encuentro.

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El delantero del cuadro cusqueño, que aportó con un tanto en el triunfo, se mostró bastante molesto porque la organización de la Liga 1 no dio un minuto de silencio tras la sensible muerte de la mamá de su compañero José Bolívar. Noticia que difundió Cusco FC el último jueves a través de sus redes sociales.

Tras el pitazo final, Facundo Callejo fue elegido como la figura del partido y en sus primeras palabras señaló que le dedicaron este triunfo a Bolívar: “Era importante porque se lo queriamos dedicar a Bolívar, a su familia. Más que nada por eso”. Luego, el reportero le preguntó por su molestia al pedir un minuto de silencio, a que lo el Matador explotó.

"Me hiciste acordar, no me gustó cómo se manejó la situación. No sé quiénes son la terna arbitral y junto con el delegado, me parece una falta de respeto total. Ante el fallecimiento de la mamá de un compañero, que no dieran un minuto de silencio, no me parece, totalmente poco empático. Tal vez, mis palabras puedan causar un poco de molestia a alguien, pero que no tengamos empatía con un colega, con un jugador de la Liga, con su familia, con la pérdida de la mamá que fue le día de ayer. Me parece totalmente desubicado y fuera de lugar. La verdad no tengo nada bueno para decir contra ellos pero muy poco empáticos”, declaró un airado Callejo.

Facundo Callejo

Facundo Callejo criticó fuertemente a la organización del fútbol peruano.

Luego, el reportero le señaló que debían volver a lo futbolístico y que era importante el triunfo, a lo que el delantero resaltó que eso queda de lado tras la sensible pérdida de Bolívar: “Hoy es estadística, hoy es números. El triunfo fue para la familia de Bolívar y los 3 puntos la verdad que queda en tercer o quinto plano y nada, que pase este momento la familia de él y le dedicamos el triunfo”.

Cusco FC emitió ensible comunicado

A través sus redes sociales, el cuadro cusqueño lamentó la muerte de la mamá de Bolívar y envió el siguiente mensaje: “La familia de Cusco FC expresa su más sentido pésame a nuestro jugador, José Bolivar, por el sensible fallecimiento de su señora madre, María Esther Ormeño Junchaya. Nos unimos a su dolor y acompañamos a toda su familia en estos momentos”.

José Bolívar

Publicación de Cusco FC sobre José Bolívar.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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