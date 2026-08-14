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Las mejores FRASES para el Aniversario de Arequipa: qué mensajes compartir este 15 de agosto por sus 486 años
Este martes 15 de agosto, Arequipa, conocida como la 'Ciudad Blanca', celebrará su día más importante del año. AQUÍ las mejores frases para la ocasión.
Este sábado 15 de agosto se conmemora el Aniversario de Arequipa, una fecha que genera altas expectativas entre los ciudadanos de la 'Ciudad Blanca'. Si quieres conocer más sobre esta festividad, a continuación, te ofrecemos frases que puedes compartir para este día especial y qué actividades realizar.
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Frases por el Aniversario de Arequipa: esta ciudad cumple 486 años
Frases por el Aniversario de Arequipa: esta ciudad cumple 486 años.
- En tu aniversario, Arequipa querida, celebramos tu historia de grandeza y encanto.
- En cada calle empedrada late el corazón de Arequipa, feliz aniversario a esta joya blanca.
- En tu aniversario, Arequipa, te aplaudimos por mantener viva la llama de la identidad peruana.
- Arequipa, tus volcanes y tu gente son motivo de orgullo en este día especial.
- En este aniversario, Arequipa, te enviamos abrazos cargados de admiración y cariño.
- A la Ciudad Blanca, en su aniversario, le deseamos más siglos de cultura, tradición y hermosura.
- Feliz aniversario, Arequipa, eres la mezcla perfecta de tradición y vanguardia.
- Arequipa, en tu día, reafirmamos nuestro amor por tu arquitectura imponente y tu esencia cultural.
- Arequipa, tu belleza es eterna y en este aniversario celebramos tu resplandor.
- Felicidades a Arequipa, cuna de poetas y tierra de maravillas, en su día especial.
- Arequipa, en tu aniversario, recordamos con cariño tus paisajes que inspiran y enamoran.
- ¡Feliz aniversario, Ciudad Blanca! Tu belleza nos deja sin aliento en cada esquina.
- Arequipa, en tu día, celebramos tu espíritu valiente y tu contribución a nuestra historia.
- A la ciudad que alberga sueños y tradiciones, ¡feliz aniversario, Arequipa querida!
- Arequipa, en tu aniversario, renovamos nuestro compromiso de preservar tu legado.
¿Es feriado el 15 de agosto por el Aniversario de Arequipa?
El 15 de agosto se conmemora como un día cívico no laborable en la provincia de Arequipa, en honor a su aniversario de fundación. Esta disposición se aplica tanto a los trabajadores del sector público como del privado en esta región, permitiendo que la población celebre esta esperada fecha.
Actividades para este 15 de agosto
- Corso de la Amistad: empezará a las 9.00 a. m. en el óvalo Mariscal Castilla. Este desfile, que recorrerá las principales avenidas de la ciudad, contará con la participación de carros alegóricos, danzas tradicionales y comparsas que reflejan la riqueza cultural de la región.
- La Feria Arequipa 2026: ofrecerá exposiciones de artesanía, productos de alpaca, una zona agroindustrial y un patio de comidas en el Campo Ferial Cerro Juli, abierto desde las 10.00 a. m.
- La Exposición Artesanal en el Fundo El Fierro: en este lugar se exhibirán obras de sillar tallado, bordados y trabajos en cuero, a partir de las 10.00 a. m.
- Yarita Lizeth se presentará en la explanada del Palacio Metropolitano de Bellas Artes, además, habrá presentaciones de circos locales en este día.
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¡Vamos al Circo!
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