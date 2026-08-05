¿Abrirán los bancos de Lima durante el feriado del 6 de agosto? Esto confirmaron el BCP, Interbank, BBVA y más

El feriado nacional del miércoles 6 de agosto, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Junín, modificará la atención de diversas instituciones en el Perú. Ante esta fecha no laborable, muchos ciudadanos se preguntan si los principales bancos de Lima atenderán de manera presencial o si deberán utilizar sus canales digitales para realizar pagos, transferencias y otras operaciones financieras.

¿Abrirán los bancos en Perú durante el feriado del 6 de agosto?

Las principales entidades financieras del país confirmaron que sus agencias físicas permanecerán cerradas durante el feriado nacional del 6 de agosto. Bancos como el BCP, Interbank, BBVA Perú, Scotiabank Perú y el Banco de la Nación no atenderán de manera presencial en sus oficinas ni en sus ventanillas durante esa fecha.

¿Qué operaciones bancarias estarán disponibles durante el feriado del 6 de agosto?

Aunque las agencias bancarias permanecerán cerradas, los clientes podrán continuar realizando diversas operaciones a través de los canales digitales y servicios automatizados disponibles las 24 horas del día. Entre las alternativas habilitadas durante el feriado se encuentran:

Banca móvil y plataformas digitales para realizar consultas, pagos y transferencias.

Cajeros automáticos para retiros de efectivo y otras operaciones disponibles.

Agentes autorizados para realizar trámites básicos.

Billeteras digitales, como Yape y Plin, para realizar transferencias inmediatas y pagos de montos menores.

Recomendaciones para evitar inconvenientes con tus pagos durante el feriado del 6 de agosto en Perú

Para evitar retrasos o inconvenientes durante el feriado del 6 de agosto, los especialistas recomiendan organizar con anticipación las operaciones que requieran atención bancaria.

Si se necesita realizar una transferencia interbancaria que no utiliza el sistema de pago inmediato, es importante considerar que la operación podría procesarse recién el siguiente día hábil.

Para pagos urgentes o montos pequeños, las billeteras digitales representan una opción práctica, ya que se mantienen operativas de forma permanente.

Se recomienda tomar medidas de seguridad al utilizar cajeros automáticos o agentes durante el feriado.

Los usuarios deben evitar compartir sus claves personales, proteger sus datos bancarios y desconfiar de personas desconocidas que ofrezcan ayuda durante una operación.

¿Por qué el 6 de agosto es feriado en Perú?

El feriado del 6 de agosto fue establecido para conmemorar la Batalla de Junín, uno de los acontecimientos más importantes del proceso de independencia sudamericana. Esta fecha reconoce la victoria del ejército patriota, liderado por Simón Bolívar, en 1824, un enfrentamiento que contribuyó al camino hacia la liberación definitiva del dominio español.

La medida fue oficializada mediante la Ley N.° 31530, publicada en el diario oficial El Peruano en 2022. La Batalla de Junín, conocida también como la "batalla silenciosa" debido a sus características de combate, fue un episodio clave que precedió a la posterior victoria en la Batalla de Ayacucho.