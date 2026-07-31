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PRONABEC abre postulación a 2000 nuevas vacantes de Beca 18-2026: LINK oficial, beneficiarios y cronograma

¡Buenas noticias! El PRONABEC confirmó que los preseleccionados de Beca 18 podrán participar del cuarto momento de postulación con 2000 nuevas vacantes.

Angie De La Cruz
Beca 18 lanza nueva postulación 2026 con 2000 nuevas vacantes.
Beca 18 lanza nueva postulación 2026 con 2000 nuevas vacantes. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció el inicio de una nueva etapa de postulación de Beca 18-2026, que pone a disposición 2.000 nuevas vacantes para que jóvenes peruanos accedan a estudios superiores con todos los gastos cubiertos por el Estado. ¿Cuál es el link oficial y cronograma completo? Te brindamos toda la información que debes tener en cuenta.

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Mediante un comunicado, el PRONABEC informó que desde este viernes 31 de julio se habilitó la nueva postulación de vacantes de Beca 18-2026 tras la aprobación de la Ley N.° 32732. Asimismo, los nuevos beneficiarios serán elegidos de acuerdo con un estricto orden de mérito, conforme a los criterios y disposiciones señalados en las bases del concurso.

Beca 18

Pronabec inicia postulación de 2000 nuevas vacantes de Beca 18-2026.

¿Quiénes podrán postular a las nuevas vacantes de Beca 18-2026?

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a los postulantes preseleccionados de Beca 18 que cuenten con una admisión vigente para iniciar estudios en los períodos académicos 2026-I o 2026-II y que no obtuvieron una beca en el primer, segundo o tercer momento del proceso.

Los interesados pueden realizar su postulación ingresando al portal oficial de Beca 18 de Pronabec, donde encontrarán el módulo de inscripción, las bases del concurso, requisitos y el cronograma actualizado. El proceso se desarrolla de manera virtual y los postulantes deberán completar correctamente toda la información solicitada antes del cierre de la convocatoria.

Cronograma de fechas de la nueva postulación de Beca 18-2026

De acuerdo con Pronabec, esta etapa cuenta con un cronograma específico que permitirá a los preseleccionados completar su postulación, pasar por la validación de requisitos, conocer los resultados y, posteriormente, aceptar la beca en caso de resultar ganadores. Revisa las fechas oficiales:

  • Postulación: del 31/7/2026 al 9/8/2026
  • Subsanación: del 3/8/2026 al 13/8/2026
  • Asignación de puntajes: del 19/8/2026 al 21/8/2026
  • Resultados: 24/8/2026
  • Aceptación de la beca: del 25/8/2026 al 27/8/2026
  • Lista de becarios: a partir del 28/8/2026

Cabe destacar que entre los principales beneficios de Beca 18-2026 se encuentran el financiamiento integral de los estudios superiores, que incluye examen o carpeta de admisión cuando corresponda, matrícula, pensiones, materiales de estudio, alimentación, alojamiento, transporte local, laptop, obtención del grado o título profesional y otros apoyos económicos durante toda la carrera.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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