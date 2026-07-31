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PRONABEC abre postulación a 2000 nuevas vacantes de Beca 18-2026: LINK oficial, beneficiarios y cronograma
¡Buenas noticias! El PRONABEC confirmó que los preseleccionados de Beca 18 podrán participar del cuarto momento de postulación con 2000 nuevas vacantes.
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció el inicio de una nueva etapa de postulación de Beca 18-2026, que pone a disposición 2.000 nuevas vacantes para que jóvenes peruanos accedan a estudios superiores con todos los gastos cubiertos por el Estado. ¿Cuál es el link oficial y cronograma completo? Te brindamos toda la información que debes tener en cuenta.
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Mediante un comunicado, el PRONABEC informó que desde este viernes 31 de julio se habilitó la nueva postulación de vacantes de Beca 18-2026 tras la aprobación de la Ley N.° 32732. Asimismo, los nuevos beneficiarios serán elegidos de acuerdo con un estricto orden de mérito, conforme a los criterios y disposiciones señalados en las bases del concurso.
Pronabec inicia postulación de 2000 nuevas vacantes de Beca 18-2026.
¿Quiénes podrán postular a las nuevas vacantes de Beca 18-2026?
Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a los postulantes preseleccionados de Beca 18 que cuenten con una admisión vigente para iniciar estudios en los períodos académicos 2026-I o 2026-II y que no obtuvieron una beca en el primer, segundo o tercer momento del proceso.
Los interesados pueden realizar su postulación ingresando al portal oficial de Beca 18 de Pronabec, donde encontrarán el módulo de inscripción, las bases del concurso, requisitos y el cronograma actualizado. El proceso se desarrolla de manera virtual y los postulantes deberán completar correctamente toda la información solicitada antes del cierre de la convocatoria.
- LINK oficial de Beca 18-2026: www.pronabec.gob.pe/beca-18/
Cronograma de fechas de la nueva postulación de Beca 18-2026
De acuerdo con Pronabec, esta etapa cuenta con un cronograma específico que permitirá a los preseleccionados completar su postulación, pasar por la validación de requisitos, conocer los resultados y, posteriormente, aceptar la beca en caso de resultar ganadores. Revisa las fechas oficiales:
- Postulación: del 31/7/2026 al 9/8/2026
- Subsanación: del 3/8/2026 al 13/8/2026
- Asignación de puntajes: del 19/8/2026 al 21/8/2026
- Resultados: 24/8/2026
- Aceptación de la beca: del 25/8/2026 al 27/8/2026
- Lista de becarios: a partir del 28/8/2026
Cabe destacar que entre los principales beneficios de Beca 18-2026 se encuentran el financiamiento integral de los estudios superiores, que incluye examen o carpeta de admisión cuando corresponda, matrícula, pensiones, materiales de estudio, alimentación, alojamiento, transporte local, laptop, obtención del grado o título profesional y otros apoyos económicos durante toda la carrera.
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