- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Benfica
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- Argentinos Juniors vs Barcelona
Resultados Beca 18-2026: LINK para ver la lista de preseleccionados y conocer si pasaste a la siguiente etapa
¡La espera terminó! Revisa la lista de preseleccionados del concurso Beca 18-2026 del Pronabec y conoce quienes avanzaron a la Etapa de Selección.
Luego de varias semanas de espera, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) al fin publicó la lista de preseleccionados de Beca 18-2026. Solo ingresa a www.pronabec.gob.pe/beca-18/ para que accedas a la relación de postulantes que avanzan a la Etapa de Selección. ¡Muchos éxitos!
PUEDES VER: Ale Cordero, esposa de Yoshimar Yotún, celebra eufóricamente clasificación de Sporting Cristal
LINK oficial de la lista de preseleccionados de Beca 18-2026
Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18, que se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2025, están disponibles en la página web de Pronabec. En dicha plataforma se puede encontrar la lista de preseleccionados, no preseleccionados y descalificados. Revisa el enlace oficial:
- Resultados de Preselección de Beca 18: dale clic aquí
Accede a la lista de preseleccionados y conoce si pasas a la siguiente etapa.
En la lista de preseleccionados a nivel nacional del concurso Beca 18-2026 se puede encontrar los datos completos de los postulantes: modalidad, nombres y apellidos, DNI, región, puntaje del Examen Nacional de Preselección (ENP), condiciones priorizables, puntaje final y resultados.
En caso hayas salido preseleccionado en esta convocatoria, deberás continuar con la Etapa de Selección de Beca 18. La inscripción de esta fase inicia el miércoles 25 de febrero a las 8:30 a. m. y solo estará disponible hasta el 6 de marzo. El enlace oficial para dicho procedimiento es el siguiente: becas.pronabec.gob.pe/beca18
Es importante destacar que la Etapa de Selección de la Beca 18 es la fase en la que se determina quiénes obtendrán finalmente una de las becas integrales otorgadas por el Estado peruano, a través del Pronabec. En esta etapa, solo participan los postulantes que fueron declarados aptos o preseleccionados.
Al finalizar esta fase de la convocatoria de Beca 18-2026, se publicará la lista oficial de seleccionados, quienes accederán a la beca que cubre estudios, manutención, materiales, seguro y otros beneficios. Se espera que los postulantes accedan de manera rápida a dichos resultados ante la anterior situación de retraso.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90