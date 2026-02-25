Resultados Beca 18-2026: LINK para ver la lista de preseleccionados y conocer si pasaste a la siguiente etapa

Luego de varias semanas de espera, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) al fin publicó la lista de preseleccionados de Beca 18-2026. Solo ingresa a www.pronabec.gob.pe/beca-18/ para que accedas a la relación de postulantes que avanzan a la Etapa de Selección. ¡Muchos éxitos!

LINK oficial de la lista de preseleccionados de Beca 18-2026

Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18, que se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2025, están disponibles en la página web de Pronabec. En dicha plataforma se puede encontrar la lista de preseleccionados, no preseleccionados y descalificados. Revisa el enlace oficial:

Resultados de Preselección de Beca 18: dale clic aquí

Accede a la lista de preseleccionados y conoce si pasas a la siguiente etapa.

En la lista de preseleccionados a nivel nacional del concurso Beca 18-2026 se puede encontrar los datos completos de los postulantes: modalidad, nombres y apellidos, DNI, región, puntaje del Examen Nacional de Preselección (ENP), condiciones priorizables, puntaje final y resultados.

En caso hayas salido preseleccionado en esta convocatoria, deberás continuar con la Etapa de Selección de Beca 18. La inscripción de esta fase inicia el miércoles 25 de febrero a las 8:30 a. m. y solo estará disponible hasta el 6 de marzo. El enlace oficial para dicho procedimiento es el siguiente: becas.pronabec.gob.pe/beca18

Es importante destacar que la Etapa de Selección de la Beca 18 es la fase en la que se determina quiénes obtendrán finalmente una de las becas integrales otorgadas por el Estado peruano, a través del Pronabec. En esta etapa, solo participan los postulantes que fueron declarados aptos o preseleccionados.

Al finalizar esta fase de la convocatoria de Beca 18-2026, se publicará la lista oficial de seleccionados, quienes accederán a la beca que cubre estudios, manutención, materiales, seguro y otros beneficios. Se espera que los postulantes accedan de manera rápida a dichos resultados ante la anterior situación de retraso.