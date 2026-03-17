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MÁXIMA ADVERTENCIA para contribuyentes en EE. UU.: el IRS EMBARGARÁ salarios y bienes a quienes no realicen este TRÁMITE OBLIGATORIO a tiempo
El IRS advierte que no presentar un trámite obligatorio a tiempo puede derivar en embargos de salarios, cuentas bancarias y propiedades.
No cumplir con el trámite obligatorio de presentar la declaración de impuestos en Estados Unidos puede tener consecuencias severas. El Internal Revenue Service (IRS) advierte que los contribuyentes que no declaren o no paguen sus impuestos a tiempo pueden enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta el embargo de salarios, cuentas bancarias y bienes.
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Aunque no todos están obligados a presentar su declaración, la mayoría de ciudadanos y residentes permanentes que superan ciertos ingresos anuales deben hacerlo. Este umbral cambia cada año según la edad, el estado civil y otros factores, por lo que es clave verificar si corresponde cumplir con esta obligación fiscal.
Qué significa un embargo del IRS
El IRS define el embargo como la incautación legal de bienes para cubrir una deuda tributaria. Esto puede incluir la retención de parte del salario, la extracción de dinero de cuentas bancarias o incluso la confiscación y venta de propiedades, vehículos u otros activos personales.
IRS advierte embargos por no presentar un trámite a tiempo en EE. UU.
Sin embargo, esta medida no se aplica de forma inmediata. La agencia suele enviar notificaciones previas y ofrece oportunidades para regularizar la situación. Solo cuando el contribuyente ignora estos avisos y no busca resolver su deuda, el IRS puede proceder con el embargo como última instancia.
Cómo evitar perder dinero o propiedades
La forma más efectiva de evitar un embargo del IRS es cumplir con el trámite a tiempo: presentar la declaración y pagar los impuestos correspondientes. En caso de no poder cubrir el monto total, se recomienda pagar lo posible y acordar un plan de pagos con la agencia.
Además, es fundamental no ignorar las comunicaciones del IRS. Responder a tiempo puede evitar consecuencias graves y permitir soluciones antes de que la situación escale. Ser proactivo es clave para proteger el salario, las cuentas bancarias y los bienes ante posibles sanciones fiscales.
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