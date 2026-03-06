ALERTA INMEDIATA para contribuyentes en EE. UU.: el IRS impondrá MILLONARIA MULTA o prisión a quienes no presenten este formulario en su declaración de impuestos

Cada año, los contribuyentes de Estados Unidos presentan su declaración de impuestos ante el Internal Revenue Service (IRS), incluyendo ingresos, gastos y cualquier información relevante sobre su situación fiscal. Entre las dudas más frecuentes está cómo reportar activos digitales, como criptomonedas, que se registran electrónicamente en un libro contable distribuido o blockchain.

El IRS ha reforzado sus controles sobre criptoactivos y exige que todos los contribuyentes que hayan vendido, intercambiado o recibido criptomonedas como pago, informen sus transacciones. No presentar el Formulario 8949, donde se detallan estas operaciones, puede generar consecuencias legales severas, incluyendo multas millonarias o incluso prisión en casos de evasión intencional.

Cómo declarar correctamente tus criptomonedas

No todas las operaciones con cripto generan impuestos. Comprar criptomonedas con dólares, transferirlas entre cuentas propias o mantenerlas sin vender no se considera imponible. Sin embargo, cuando se venden o se reciben como pago o recompensa, deben declararse en el Formulario 8949, y resumirse en el Schedule D. Además, las entidades intermediarias envían el Formulario 1099-DA para informar la actividad del usuario.

IRS impondrá millonaria multa a quienes no presenten formulario clave en su declaración.

Registrar correctamente todas las transacciones permite cumplir con la ley y evitar sanciones. Contar con asesoría fiscal especializada es recomendable, ya que el IRS determina la imposición de cada operación y la gravedad de la omisión.

Riesgos y penalizaciones por no declarar

Omitir activos digitales en la declaración puede acarrear multas, intereses acumulados, auditorías fiscales y, en casos graves, procesos ante la división criminal del IRS. Las penalizaciones por subdeclaración pueden llegar al 5% mensual sobre el impuesto adeudado, y la evasión intencional puede derivar incluso en prisión.

Por ello, es fundamental reportar todas las operaciones con criptomonedas y asegurarse de presentar correctamente el Formulario 8949, evitando así sanciones severas y problemas legales.