- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Grau vs Cajamarca
- Celta de Vigo vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: estas personas estarán OBLIGADAS a pagar una TARIFA extra si no muestran estos documentos CLAVES
EE. UU. confirmó que, tanto ciudadanos como extranjeros, tendrán que abonar una tarifa adicional en caso de no presentar alguno de los documentos requeridos.
Recientemente, se conoció que las autoridades de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos han reiterado que todos los pasajeros mayores de 18 años deben presentar una identificación válida al momento de viajar. Asimismo, advirtieron que, los que no dispongan de un documento que cumpla con la normativa REAL ID, tendrán que pasar por otros procedimientos, incluso, el pago de tarifas administrativas.
PUEDES VER: ADVERTENCIA TOTAL para inmigrantes latinos en EE. UU.: el IRS puede EMBARGAR tu cuenta bancaria si no respondes a tiempo este mensaje
Estas personas estarán obligadas a pagar una tarifa extra si no muestran estos documentos
'El Cronista' y otros portales internacionales señalaron que, en todo EE. UU., a partir de ahora, los pasajeros mayores de 18 años que no cuenten con una identificación válida enfrentarán verificaciones adicionales y deberán abonar una tarifa cercana a 45 dólares para continuar con el proceso de embarque en los aeropuertos del país americano.
Estas personas estarán obligadas a pagar una tarifa extra si no muestran estos documentos.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) es la encargada de supervisar este procedimiento, el cual está basado en la normativa federal conocida como REAL ID Act.
Desde la entrada en vigor de esta llamativa legislación, los viajeros deberán presentar una identificación válida para superar los controles de seguridad en vuelos nacionales. Con ello, se evitan muchas consecuencias negativas en la nación de Trump.
¿Cuáles son los documentos claves aceptados en EE. UU.?
Vale precisar que los documentos aceptados para la identificación en EE. UU. incluyen los siguientes:
- La licencia de conducir compatible con el REAL ID.
- Un pasaporte estadounidense vigente.
- La tarjeta de residente permanente, conocida como Green Card, y la identificación militar.
- Se pueden presentar otros documentos que cuenten con la aprobación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
Estos indispensables requisitos garantizan la seguridad en los viajes aéreos y facilitan el proceso de verificación de identidad.
- 1
ALERTA MÁXIMA en Walmart: Simple discusión por un lugar de estacionamiento terminó de la PEOR MANERA
- 2
ADVERTENCIA TOTAL para inmigrantes latinos en EE. UU.: el IRS puede EMBARGAR tu cuenta bancaria si no respondes a tiempo este mensaje
- 3
ALERTA MÁXIMA por posible Tercera Guerra Mundial: Rusia e Irán estarían planeando ATAQUE a Estados Unidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90