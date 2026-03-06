Recientemente, se conoció que las autoridades de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos han reiterado que todos los pasajeros mayores de 18 años deben presentar una identificación válida al momento de viajar. Asimismo, advirtieron que, los que no dispongan de un documento que cumpla con la normativa REAL ID, tendrán que pasar por otros procedimientos, incluso, el pago de tarifas administrativas.

'El Cronista' y otros portales internacionales señalaron que, en todo EE. UU., a partir de ahora, los pasajeros mayores de 18 años que no cuenten con una identificación válida enfrentarán verificaciones adicionales y deberán abonar una tarifa cercana a 45 dólares para continuar con el proceso de embarque en los aeropuertos del país americano.

Estas personas estarán obligadas a pagar una tarifa extra si no muestran estos documentos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) es la encargada de supervisar este procedimiento, el cual está basado en la normativa federal conocida como REAL ID Act.

Desde la entrada en vigor de esta llamativa legislación, los viajeros deberán presentar una identificación válida para superar los controles de seguridad en vuelos nacionales. Con ello, se evitan muchas consecuencias negativas en la nación de Trump.

¿Cuáles son los documentos claves aceptados en EE. UU.?

Vale precisar que los documentos aceptados para la identificación en EE. UU. incluyen los siguientes:

La licencia de conducir compatible con el REAL ID.

Un pasaporte estadounidense vigente.

La tarjeta de residente permanente, conocida como Green Card, y la identificación militar.

Se pueden presentar otros documentos que cuenten con la aprobación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Estos indispensables requisitos garantizan la seguridad en los viajes aéreos y facilitan el proceso de verificación de identidad.