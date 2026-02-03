¡Mucha atención! Desde inicios de 2026, se ha confirmado una fecha clave en la que se implementará nuevas normas federales de licencias de conducir en EE. UU. Estas modificaciones, que entrarán en vigor este 15 de febrero, están enfocadas directamente en los conductores mayores de 70 años. ¿Qué requisitos serán indispensables y cuáles son los últimos cambios?

Licencia de conducir: nuevas normas entrarán en vigor y afectarán a estos conductores

A partir del próximo 15 de febrero, Estados Unidos implementará un cambio regulatorio que causará un gran impacto en el sistema de licencias de conducir en diversos estados. Esta nueva normativa afectará de manera directa a los conductores de 70 años o más. Con esta actualización, se busca mejorar la seguridad via nacional, sin retirar automáticamente el derecho a conducir por la edad

Licencia de conducir: estas son las nuevas normas que entrarán en vigencia este 15 de febrero.

Según los informes de YMW News y otros portales internacionales, estos son los nuevos cambios a considerar a partir de la fecha. Entre ellas, destaca las renovaciones presenciales obligatorias, evuluación de visión y pruebas técnicas para confirmar la capacidad al volante. AQUÍ las nuevas normas:

La renovación de la licencia será presencial y obligatoria: dn la mayoría de los estados del país, ya no habrá la opción de renovar licencias por correo o en línea para esta franja de edad. Todo será de manera directa y en persona.

dn la mayoría de los estados del país, ya no habrá la opción de renovar licencias por correo o en línea para esta franja de edad. Todo será de manera directa y en persona. Evaluaciones constantes: dependiendo de la edad y el estado, se podrán requerir también pruebas de reflejos, conocimientos o exámenes de manejo, esto en específico para los conductores de 80 años o más.

dependiendo de la edad y el estado, se podrán requerir también pruebas de reflejos, conocimientos o exámenes de manejo, esto en específico para los conductores de 80 años o más. Controles y reducción de la vigencia de licencias: a partir de la fecha, se reducirá la vigencia de las licencias (cada 2-4 años aprox.). Además, se solicitarán exámenes de de visión estándar en cada renovación.

a partir de la fecha, se reducirá la vigencia de las licencias (cada 2-4 años aprox.). Además, se solicitarán exámenes de de visión estándar en cada renovación. Exámenes Médicos: se anuncian cuestionarios médicos obligatorios para poder verificar las condiciones que podrían afectar la conducción de la persona en volante.

Licencia de conducir: ¿Es una prohibición por edad en los estados de EE. UU.?

Cabe precisar que estas nuevas normativas no son una prohibición general de conducción por edad, sino que se adaptarán una serie de requisitos reforzados que varios estados pondrán en práctica a partir del 15 de febrero.

Muchos Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) continúan ajustando las condiciones de renovación y evaluación para los mayores de 70 años. Asimismo, se seguirán verificando los controles de visión y salud para este grupo, así como las revalidaciones de manera presencial.