Recientemente, se han llevado a cabo varias confrontaciones debido a los últimos eventos ocurridos en Minneapolis, donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y causó la muerte de una mujer, así como el tiroteo de un inmigrante venezolano durante una detención vehicular. ¿Los agentes migratorios pueden disparar en los operativos? ¿Cuál es el actual protocolo?

Alerta con el protocolo de ICE: ¿un agente tiene autorización para disparar en los operativos?

Actualmente, la intensificación de los operativos migratorios bajo la administración de Trump están siendo objeto de debate en el Congreso. Ante los últimos hechos, las agencias federales defienden su accionar, alegando que ambos incidentes se produjeron en un contexto de defensa propia. No obstante, estos y otros episodios similares han suscitado interrogantes sobre los protocolos de ICE.

'Telemundo' expuso la guía de Normas Nacionales de Detención del ICE, actualizada en junio de 2025, la cual establece directrices claras sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes. Según el documento, la fuerza debe ser considerada como último recurso, aplicándose únicamente después de que se hayan agotado todos los intentos razonables para resolver una situación.

El protocolo también instruye al personal a buscar la cooperación voluntaria del detenido, utilizando un idioma o método que este comprenda, antes de recurrir a la fuerza. Además, se resalta que solo se debe emplear la cantidad de fuerza necesaria para lograr el control del detenido.

La normativa señala que la fuerza puede ser utilizada en situaciones específicas, tales como: obtener el control del detenido, proteger la seguridad de los detenidos y del personal, prevenir daños muy significativos a la propiedad, y asegurar el funcionamiento ordenado de las instalaciones.

¿Qué más se conoce sobre el actual protocolo de ICE?

Se puede usar la fuerza, según el protocolo establecido por el ICE, cuando se presentan situaciones donde el comportamiento de un detenido represente una amenaza grave e inminente. Esta amenaza puede dirigirse hacia el propio detenido, el personal, otros detenidos, así como a la propiedad y a la seguridad general de las instalaciones.

La normativa aclara que, en tales circunstancias, el personal sí está autorizado a actuar sin necesidad de la supervisión o presencia de un superior.