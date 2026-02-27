¡ALERTA, inmigrantes! Condado de Montgomery en vilo ante rumores de operativos de ICE: lo que se sabe hasta ahora

El reciente debate sobre la presencia de agentes federales de inmigración en el condado de Montgomery genera preocupación en la comunidad local. Tras la firma de la Ley de Protección a Inmigrantes, los rumores en redes sociales sobre operativos de ICE se multiplican, causando confusión y temor. Montgomery Community Media informa los detalles más recientes para esclarecer la situación.

Aumentan las inquietudes por una posible presencia de agentes del ICE en el condado de Montgomery

Natali Fani-González, presidenta del Concejo del Condado de Montgomery, abordó directamente los rumores sobre agentes federales en la zona. "Muchas personas han publicado que han visto a ICE. Tras verificarlos, diría que la mayoría de esos rumores resultaron falsos", dijo la funcionaria a Montgomery Community Media. Fani-González agregó que trabaja junto a la policía local para confirmar los reportes y aclarar la información.

Sin embargo, reconoció que, en ciertos casos, sí se realizan operativos, específicamente dirigidos a personas con antecedentes penales, lo que refleja un enfoque selectivo y limitado por parte de las autoridades federales.

Protección legal para inmigrantes en el condado de Montgomery

Desde CASA, organización de defensa de inmigrantes, advierten que la falta de transparencia sobre los operativos de ICE genera incertidumbre. George Escobar, director ejecutivo de CASA, afirmó: "No hay transparencia sobre a quién están deteniendo ni dónde basan sus operaciones".

Escobar destacó que, aunque los movimientos de los agentes federales no se pueden anticipar, las leyes locales pueden limitar la cooperación con estas operaciones y abrir la puerta a acciones legales si se vulneran las protecciones locales.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos indicó que sus operativos se enfocan únicamente en personas que representan un riesgo para la seguridad pública o que tienen órdenes finales de deportación, cumpliendo siempre con la ley federal.

Además, líderes del condado señalaron que la Ley de Protección a Inmigrantes busca brindar tranquilidad, especialmente a los estudiantes de secundaria, quienes han organizado manifestaciones por temor a deportaciones y separaciones familiares.