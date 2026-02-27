¿Cuándo Matías Di Benedetto recibirá su DNI peruano y podrá jugar con Universitario la Liga 1?

Buenas noticias para todo el pueblo crema, pues cada vez falta menos para que Matías Di Benedetto salte a la cancha y pueda jugar con Universitario de Deportes en el Torneo Apertura. Recordemos que el defensor de 33 años aún no ha debutado en la Liga 1 2026 porque fue inscrito como jugador peruano y aún no ha recibido su DNI nacional a pesar de haber aprobado el examen de extranjería semanas atrás.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta le acaba de dar excelentes noticias a los hinchas merengues, pues el 'Tano' podría estar disponible para la sexta jornada del Torneo Apertura cuando Universitario visite a Los Chankas en Andahuaylas el próximo domingo 8 de marzo.

Durante el programa de YouTube 'Colectivo World', el comunicador señaló que se reafirma la noticia de que Universitario y Los Chankas recibirán los respectivos DNI's de sus jugadores.

"Carlos López ya recibió su DNI y se reafirma lo que en Los Chankas por Gonzalo Rizo y en la 'U' por Matías Di Benedetto, porque igual Jarlin Quintero va a recibir su DNI aunque ya fue inscrito como extranjero", empezó diciendo Gustavo Peralta.

Luego, el comunicador señaló que la próxima semana habrán novedades: "Pero lo que reafirman en Los Chankas y en la 'U', es que la otra semana, ya tienen novedades para el DNI de Di Benedetto. Y también para Rizo y Jarlin Quintero en Chankas. Los dos clubes tienen información preliminar que la otra semana serán peruanos oficialmente con su DNI".

¿Cuándo podría debutar Matías Di Benedetto con Universitario?

Si es que el DNI sale la próxima semana, Universitario podrá usar a Matías Di Benedetto el próximo domingo 8 de marzo en la sexta fecha; sin embargo, si es que el entrenador Javier Rabanal decide guardarlo y usarlo para la séptima fecha, el 'Tano' jugaría frente a UTC en el Monumental el sábado 14.