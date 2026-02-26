Vale un millón de euros, firmó con Alianza Lima hasta 2028 y ahora brilla en la Liga 1: "Muralla"

Alianza Lima fue uno de los equipos que más se reforzó para esta temporada, donde tienen el objetivo de poder salir campeón de la Liga 1 2026. El club se movió con varios refuerzos y renovaciones en su plantel. En ese sentido, una de las figuras que firmó contrato hasta 2028 viene destacando por su notable rendimiento.

Uno de los jugadores que más emociones ha dejado en los hinchas en el último tiempo y en este inicio del Torneo Apertura ha sido Renzo Garcés. El central nacional le ha brindado experiencia y solidez a la zaga defensiva de Alianza Lima, además de haber anotado goles esenciales.

En ese sentido, luego del último partido ante Sport Boys por la fecha 4, acaba de ser destacado por su gran rendimiento en el campo, siendo reconocido como "el jugador invencible" de la jornada. Un reconocimiento que demuestra su gran momento de forma y desató la algarabía de los hinchas.

Renzo Garcés fue reconocido por su gran rendimiento con Alianza Lima.

"¡Muralla blanquiazul! Renzo Garcés es el jugador invencible de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. El central íntimo destacó por su gran seguridad en el fondo y, además, coronó su actuación aportando con un gol clave", publicó la competición en sus redes sociales.

De esta forma, los blanquiazules se ilusionan por el gran desempeño del zaguero de la selección peruana, quien ha tomado la batuta de la zaga defensiva luego de la salida por indisciplina de Carlos Zambrano. Cabe señalar que Garcés firmó una renovación de contrato hasta finales de la temporada 2028.

Renzo Garcés puede ser baja para el duelo ante UTC

Lastimosamente, no todas son buenas noticias, pues el periodista José Varela reveló que Renzo Garcés ha estado presentando molestias musculares en los últimos entrenamientos de Alianza Lima. De esta manera, todo hace indicar que no podrá ser considerado para el próximo duelo por la Liga 1.

"Hay un jugador que no ha entrenado y no ha hecho nada por una molestia en el pubis. Este futbolista es muy importante en el esquema de Pablo Guede y me refiero al defensa Renzo Garcés. Veremos cómo va en los entrenamientos y si finalmente será utilizado por el cuerpo técnico blanquiazul ante UTC", señaló.

Valor de mercado de Renzo Garcés

De acuerdo a la información del portal internacional Transfermarkt, el defensa de 29 años ha venido incrementado su valor de mercado en los últimos meses. Actualmente, está cotizado en un millón de euros, siendo este su máxima cifra histórica de su carrera.