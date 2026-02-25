0
Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por Champions League

Conmebol confirmó cuántos títulos tiene realmente Alianza Lima: "Uno de los grandes"

La Conmebol se pronunció sobre Alianza Lima y reveló cuántos títulos tiene realmente el club de La Victoria. ¿Le dieron la estrella de 1934?

Francisco Esteves
Conmebol reveló cuántos títulos tiene Alianza Lima.
Conmebol reveló cuántos títulos tiene Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
Desde hace años hay debate sobre cuántos títulos tiene realmente Alianza Lima, ya que en Matute se adjudican el trofeo de 1934. En ese sentido, ahora la Conmebol decidió pronunciarse y reveló el número de veces que los blanquiazules han salido campeones del fútbol peruano a lo largo de su historia. Recordemos que para la Liga 1 y FPF, en el 34' fue Universitario quien se alzó monarca de nuestro balompié.

Lejos de que sea real o no que la 'U' se llevó el campeonato de hace casi un siglo, para la entidad de fútbol más importante de Sudamérica la situación es clara. Por ello, al término de un documental que sacó para conmemorar que hace exactamente un año los íntimos eliminaron de la Copa Libertadores a Boca Juniors en La Bombonera, se emitió un mensaje confirmando lo que muchos temían.

"Alianza Lima es uno de los grandes equipos del Perú. 25 veces campeón peruano", precisó la Conmebol y a continuación te dejamos la imagen que salió al final del metraje. De esta forma, para la organización sudamericana los blanquiazules no tienen 26 estrellas sino una menos, aunque es importante resaltar que la institución se basa en lo que indica la Federación Peruana de Fútbol, por lo que no significa que sus declaraciones se basen en una investigación.

Alianza Lima

Alianza Lima y el mensaje de la Conmebol.

Asimismo, esta noticia no solo cambia la cantidad de títulos que asegura tener Alianza Lima, sino que también niega el logro más importante que tiene el cuadro de Matute: ser el único tetracampeón del fútbol peruano. Y es que los íntimos se hicieron con los trofeos de 1931, 1932 y 1933, por lo que con la Liga 1 de 1934 estarían consiguiendo cuatro campeonatos al hilo, hazaña que hasta el momento ningún otro club nacional ha podido replicar.

Alianza Lima y sus 25 títulos de la Primera División

Si bien todos terminaron llamándose Liga 1, antes tenían otros nombres y aquí los separamos gracias a información de Historial Blanquiazul:

  • Campeonato de la Liga Provincial de Football de Lima (7):
    1918, 1919, 1927, 1928, 1931, 1932 y 1933.
  • Campeonato de Selección y Competencia (1):
    1948.
  • Campeonato Profesional (6):
    1952, 1954, 1955, 1962, 1963 y 1965.
  • Torneo Descentralizado (9):
    1975, 1977, 1978, 1997, 2001, 2003, 2004, 2006 y 2017.
  • Liga 1 (2):
    2021 y 2022.

En caso se le agregara la estrella de 1934 serían 26 los títulos de Alianza Lima.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

