Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores: alineaciones, hora y dónde ver transmisión

El estadio Miguel Grau del Callao se viste de gala para el partido de vuelta entre Sporting Cristal y 2 de Mayo, que se disputará este martes 24 de febrero a las 7:30 p. m. (hora peruana) / 9:30 p. m. (hora de Paraguay). La transmisión podrá seguirse en directo por ESPN y Disney+.

La llave está completamente abierta tras el empate 2-2 en Asunción. Sporting Cristal saldrá al Callao con el firme propósito de sellar su clasificación a la tercera y última etapa antes de la fase de grupos. Un triunfo por la mínima diferencia le bastará para avanzar; en caso de empate, todo se definirá en la tanda de penales.

Por ahora, la única baja confirmada para Paulo Autuori es la del delantero Luis Iberico, expulsado en el partido de ida. En su lugar, el DT apostará por Felipe Vizeu desde el arranque. El resto del equipo se mantiene sin mayores novedades en el once titular.

Sporting Cristal llega con el ánimo al tope tras haber empatado el último fin de semana con Universitario, luego de remontar un 0-2 en contra. Este resultado les dio confianza de cara al partido trascendental. "El martes tenemos una final y esto es un envión gigante para todos. Hay que mejorar porque nos volvieron a convertir", señaló Leandro Sosa tras el empate frente a los cremas.

Por su parte, 2 de Mayo viene de caer ante Deportivo Recoleta y su técnico, Eduardo Ledesma, no dudó en criticar a sus jugadores: "Hay varios partidos que venimos perdiendo. Un primer tiempo para el olvido, muy malo. Muy triste porque la sensación que damos es que elegimos qué torneo jugar. No puede ser que en un partido dejemos la vida y en otro estemos sin ganas de jugar".

El conjunto paraguayo llegó este lunes a Lima y por la tarde afinó detalles en la Videna. Los jugadores entrenaron pensando en volver a hacer historia, tal como ocurrió en la fase anterior al eliminar a Alianza Lima. Sin embargo, son conscientes de que este partido será completamente distinto.

Horas antes del partido, Eduardo Ledesma habló fuerte y claro. "Con mucha esperanza, optimismo, convencido de que en esta copa lo estamos llevando muy bien y hasta hoy en día estamos invictos jugando contra equipos muy difíciles. Sabemos que no va a ser fácil. Cristal es un equipo grande, lo he dicho en Paraguay, trataremos de estar firmes y sólidos para llegar al resultado que nos conviene. Es otro grande de aquí, de Perú".

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Martínez, Castro, Saiz, Sosa, Dávalos Valdez, Sanabria, Delvalle, Gómez, Romero, Alfonso y Ruiz Díaz.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: hora del partido

México: 6:30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p. m.

Venezuela y Bolivia: 8:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 8:30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 9:30 p. m.

España: 01:30 a. m.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: canal y dónde ver

Argentina: Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus

Colombia, Ecuador y Venezuela: ESPN y Disney Plus

México y Centroamérica: Disney Plus

Estados Unidos: beIN Sports, FuboTV y Fanatiz USA

España: LaLiga

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: apuestas y pronósticos

EQUIPOS CRISTAL X 2 DE MAYO BETSSON 1.44 4.15 6.90 BETANO 1.53 4.40 6.90 1XBET 1.50 4.30 6.94 COOLBET 1.50 4.15 7.00 DORADOBET 1.53 4.33 6.66

Entradas Sporting Cristal vs 2 de Mayo: precio y dónde comprar

Estos son los precios de las entradas. Vale precisar que el club confirmó que se agotaron todos los boletos.