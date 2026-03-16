¿Quién es Matías Zegarra, el futbolista que fue la sorpresa en la convocatoria de Perú?

Mano Menezes realizó su primera convocatoria a la selección peruana y tras ello dejó en claro que apunta a llamar a futbolistas juveniles que comiencen a sumar minutos en el equipo principal de la Bicolor. Uno de esos casos es el llamado de Matías Zegarra, el jugador que actualmente juega en FBC Melgar. Por eso, a continuación te contamos quién es y cómo juega este joven elemento que ha sorprendido a todos los hinchas peruanos.

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¿Quién es Matías Zegarra, el futbolista que fue la sorpresa en la lista de convocados de la selección peruana?

Matías Zegarra es un jugador de 19 años que actualmente juega en FBC Melgar, donde ocupa posiciones polifuncionales tanto como ofensivo, al ser extremo izquierdo, o defensivo, al jugar de lateral izquierdo.

El futbolista de nacionalidad peruana llegó al cuadro de Arequipa en 2025 desde la reserva del club y, debido a su gran rendimiento, fue promovido al primer plantel en donde ya logró hacer su gran debut profesional en la Liga 1.

En su primera temporada con Melgar (2025), Zegarra disputó la Liga 3 en la cual disputó 3 partidos en la fase final y luego 2 encuentros en los play-offs. Sin embargo, no logró consagrarse campeón.

Matías Zegarra fue el futbolista sorpresa en la convocatoria de la selección peruana

Este 2026, la carrera de Matías Zegarra ha tenido un cambio drástico a diferencia de su primer año, ya que actualmente ha jugado seis partidos, anotó un gol y dio una asistencia. En total, el lateral izquierdo lleva 508 minutos disputados con FBC Melgar.

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Además, sus buenas actuaciones en el elenco dirigido por Juan Reynoso le han servido para que Mano Menezes lo convoque por primera vez a la selección peruana con el objetivo de disputar los amistosos ante Senegal y Honduras.

¿Cómo juega Matías Zegarra, el jugador que fue la sorpresa en la convocatoria de Perú?

Matías Zegarra ha jugado en dos posiciones diferentes durante sus dos temporadas en la reserva y en el equipo principal de FBC Melgar. El futbolista de 19 años ha jugado de lateral izquierdo, extremo izquierdo e interior izquierdo.

Matías Zegarra es futbolista de FBC Melgar y juega de lateral izquierdo.

Sin embargo, en donde más partidos oficiales ha disputado es la posición de defensor por la banda izquierda, en donde cumple la función de defender los ataques que se generen por su banda y también crear ataque con el fin de dar buenos centros o pases al delantero.