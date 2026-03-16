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Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

¿Quién es Adrián Quiroz, el jugador de Chankas que fue convocado a la selección peruana?

Adrián Quiroz es una de las novedades en la convocatoria de Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana. ¿Cómo juega este futbolista que destaca en Los Chankas?

Wilfredo Inostroza
Adrián Quiroz, jugador de Los Chankas, fue convocado a la selección peruana
Adrián Quiroz, jugador de Los Chankas, fue convocado a la selección peruana | Composición: Líbero
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La selección peruana ya tiene sus convocados y una de las principales novedades es la inclusión de Adrián Quiroz, quien ha venido destacando con camiseta de Los Chankas, cuadro que es el puntero de la Liga 1, junto a Alianza Lima, aunque con mejor diferencia de goles.

Mano Menezes no consideró a larga lista de jugadores.

PUEDES VER: Con Tapia, Advíncula, Cueva y Guerrero: la larga lista de ausencias en la convocatoria de Menezes

Para los que no siguen los partidos del cuadro de Andahuaylas, este nombre no les suena, por ello, a continuación te detallamos todo sobre este elemento, que es una de las apuestas de Mano Menezes con miras a los amistosos ante Senegal y Honduras.

Pasó por las divisiones menores de Universitario y aunque no jugó la Liga 1, sí pudo disputar dos partidos de la Copa Bicentenario con la ‘crema’. Tuvo un paso por Atlético Grau, además pasó por Alfonso Ugarte y Comerciantes FC, clubes con los que jugó en la Liga 2.

Para la campaña 2025 fue fichado por Los Chankas, donde se convirtió en pieza clave para la zona medular. A comienzos de este año amplió su contrato con los ‘Guerreros’ por dos temporadas más.

Adrián Quiroz Los Chankas

Adrián Quiroz es figura en Los Chankas

¿Cómo juega Adrián Quiroz?

Adrián Quiroz es un mediocentro ofensivo, cuya principal característica es la generación de juego. Destaca más por su aporte ataque en la construcción de jugadas que por tener marca, por lo que debe jugar al lado de un volante de corte defensivo.

Cuenta con una excelente técnica para la filtración de pases, además de una excelente cambio de frente. Su pierna hábil es la zurda y tiene 26 años.

Número de Adrián Quiroz en 2026

Adrián Quiroz ha jugado siete partidos con Los Chankas en la Liga 1 y ha sumado una asistencia, ante Universitario para el gol de Franco Torres en Andahuaylas. En total ha sumado 564 goles en el campeonato local durante esta temporada.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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