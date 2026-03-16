¿Quién es Adrián Quiroz, el jugador de Chankas que fue convocado a la selección peruana?

La selección peruana ya tiene sus convocados y una de las principales novedades es la inclusión de Adrián Quiroz, quien ha venido destacando con camiseta de Los Chankas, cuadro que es el puntero de la Liga 1, junto a Alianza Lima, aunque con mejor diferencia de goles.

Para los que no siguen los partidos del cuadro de Andahuaylas, este nombre no les suena, por ello, a continuación te detallamos todo sobre este elemento, que es una de las apuestas de Mano Menezes con miras a los amistosos ante Senegal y Honduras.

Pasó por las divisiones menores de Universitario y aunque no jugó la Liga 1, sí pudo disputar dos partidos de la Copa Bicentenario con la ‘crema’. Tuvo un paso por Atlético Grau, además pasó por Alfonso Ugarte y Comerciantes FC, clubes con los que jugó en la Liga 2.

Para la campaña 2025 fue fichado por Los Chankas, donde se convirtió en pieza clave para la zona medular. A comienzos de este año amplió su contrato con los ‘Guerreros’ por dos temporadas más.

Adrián Quiroz es figura en Los Chankas

¿Cómo juega Adrián Quiroz?

Adrián Quiroz es un mediocentro ofensivo, cuya principal característica es la generación de juego. Destaca más por su aporte ataque en la construcción de jugadas que por tener marca, por lo que debe jugar al lado de un volante de corte defensivo.

Cuenta con una excelente técnica para la filtración de pases, además de una excelente cambio de frente. Su pierna hábil es la zurda y tiene 26 años.

Número de Adrián Quiroz en 2026

Adrián Quiroz ha jugado siete partidos con Los Chankas en la Liga 1 y ha sumado una asistencia, ante Universitario para el gol de Franco Torres en Andahuaylas. En total ha sumado 564 goles en el campeonato local durante esta temporada.