Las sorpresas de Mano Menezes en su primera convocatoria con la selección peruana: "Renovación"

A finales del mes de marzo, la selección peruana volverá a la acción y ya se conoce quiénes serán los futbolistas que sean parte de la concentración para los partidos ante Senegal y Honduras. Para la ‘Bicolor’, la fecha FIFA tendrá varias novedades. Los jugadores viajan el próximo lunes y se encontrarán en Europa para empezar con los entrenamientos.

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A lo largo del 2026, Perú tiene en su calendario un total de 8 partidos programados para realizarse en los próximos meses y las primeras pruebas serán ante Senegal y Honduras. Entre la nómina de convocados, hay algunos jugadores que llaman la atención, ya que recibieron su primer llamado.

Los cinco futbolistas sorpresa de la convocatoria de Mano Menezes

Miles de peruanos se ilusionan con la nueva convocatoria de Mano Menezes, que dejó fuera a varios jugadores históricos y le abre las puertas a una renovada generación. Entre ellos están: Jairo Vélez, Marco Huamán, Matías Zegarra, Adrián Quiroz y Alfonso Barco.

“El objetivo primero es ampliar el universo. 3 semanas que estamos en Perú. Observamos los juegos. Varios jugadores llegan la primera vez y algunos ya han sido convocados. Queremos iniciar una renovación bien sustentada”, fueron las palabras de Mano Menezes dejando en claro que busca darle la oportunidad a nuevos futbolistas para que se puedan mostrar en la selección nacional.

Mano Menezes anunció la lista de convocados.

¿Cuándo juega Perú?

Los próximos partidos de Perú están programados para ser ante Senegal el 28 de marzo desde las 11.00 horas y el 31 de marzo ante Honduras desde las 13.00 horas. Ambos enfrentamientos son parte de los amistosos por la fecha FIFA.