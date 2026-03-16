Medio ecuatoriano dio firme comentario sobre la convocatoria de Jairo Vélez: "Pieza clave"

Mano Menezes presentó su primera lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA de marzo. La gran novedad de la nómina es la presencia de Jairo Vélez, jugador ecuatoriano nacionalizado peruano y que tendrá su primera aventura con la bicolor.

Medios ecuatorianos se pronunciaron sobre la convocatoria de Jairo Vélez. El Diario resaltó la trayectoria del volante de 30 años y cómo encontró en el fútbol peruano su lugar ideal para consolidar su carrera deportiva.

“Su carrera dio un giro definitivo al emigrar al fútbol peruano, donde su capacidad creativa y técnica le permitieron destacar por encima del promedio de mediocampistas extranjeros en la liga local”, expresó el medio.

Jairo Vélez es noticia en Ecuador tras ser convocado a la selección peruana.

Agregó que en la Universidad César Vallejo se consolidó y se convirtió en el principal elemento en el juego ofensivo del equipo. Puntualizó que gracias a su nivel en los ‘Poetas’ dio el salto a Universitario, donde se logró su primer título nacional. Finalmente, detallaron que para este 2026, Jairo Vélez decidió dejar el cuadro crema para jugar en Alianza Lima, donde se ha “ratificado como una pieza clave en la zona de volantes”.

Explicaron que el hombre de Alianza Lima aportará a la bicolor su visión de juego y tiene una buena pegada de media distancia. “La inclusión de Jairo Vélez, conocido como 'Corviche', responde a un plan de recambio que busca fortalecer el mediocampo de la selección inca”, señalaron.

Jairo Vélez renunció a jugar por la selección ecuatoriana

Según explicó El Diario, Jairo Vélez debió cumplir con unos requisitos legales de residencia y naturalización para jugar en la bicolor; uno de esos requerimientos es renunciar a la posibilidad de ser convocado a la selección ecuatoriana.

En conferencia de prensa, Mano Menezes explicó por qué decidió llamar a Jairo Vélez: “Tiene las características de un jugador que nos gusta para esa función, y creemos fundamental que el equipo tenga esa función, porque es un jugador que piensa, que encuentra soluciones”.